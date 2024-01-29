تاكاشي يامازاكي: Godzilla Minus One ليس ردًا مباشرًا على Oppenheimer

MENAFN - Youm7) يعتقد المخرج الياباني تاكاشي يامازاكي أن فيلمه Godzilla Minus One ليس "بالضرورة ردًا مباشرًا" على فيلم Oppenheimer لـ كريستوفر نولان، ولكن من الممكن أن يعتقد من شاهدوه ذلك خاصة أن فيلم يامازامى يحتوى على الأسلحة النووية التي دمرت أمته خلال الحرب، ويدور فيلم Oppenheimer بشكل واضح على جيه روبرت أوبنهايمر حيث أنه مخترع وأب القنبلة الذرية.

تاكاشي يامازاكي

وأوضح يامازاكي أن فيلمه يقارن بـ يامازاكي لأنهم يشيرون إلى مواضيع مماثلة، ومن دون أدنى شك، كان الجوهر الموضوعي القوي الذي يشبه خلفية كلا الفيلمين اللذين تم إصدارهما في نفس العام بمثابة قواسم مشتركة.

نشأ يامازاكي مع القصة المروعة للتاريخ المدمر للحرب العالمية الثانية، وبالتالى أعاد المخرج تصور وحش الفيلم الشهير جودزيلا في خلفية الحرب، حيث يظهر جودزيلا غارق في إشعاع القنابل النووية في أعقاب الحريق والغبار.

وكان من غير المتوقع طرح العمل في نفس العام الذي طرح فيه Oppenheimer سؤالاً عما إذا كان ردًا على فيلم نولان، وقال يامازاكي لـ MovieMaker: "لقد كان من قبيل الصدفة بالتأكيد أن يتم إصدار كلا الفيلمين هذا العام، ولكن بمعنى أكثر صلة بالأحداث الجارية، أعتقد أن التهديد بالحرب النووية قد بلغ أعلى مستوياته تقريبًا في السنوات الأخيرة مقارنة بأي عام آخر عاشه معظمنا".

تاكاشي يامازاكي

وتابع يامازاكي قائلا:"ومن بعض النواحي، تم إنشاء جودزيلا الأصلية عام 1954 بنفس الخلفية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تساءلت عما يعنيه أن تطور هذه القوى العظمى، مع هذا العدد الكبير من الرؤوس الحربية النووية، وأعتقد أن الخوف والتهديد منه حقيقيان بالتأكيد، لكن أهمية العناصر الموضوعية في الوقت المناسب ملفتة للنظر للغاية".

يعد Godzilla Minus One، كما يعتبره المعجبون والنقاد، أعجوبة سينمائية ويثير إعجاب أولئك الذين كانوا في حلقة مستمرة من انتظار فيلم وحش جيد.

حقق الفيلم الذي تم إنتاجه بأقل من 15 مليون دولار، إيرادات هائلة بلغت 102 مليون دولار في شباك التذاكر.