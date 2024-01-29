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51 مليون دولار إيرادات فيلم Poor Things عالميا

1/29/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم Poor Things
إلى 51 مليونًا و92 ألف دولار عالميًا منذ طرحه يوم 8 ديسمبر من العام الماضى 2023، العمل من إنتاج شركة
Searchlight Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 24 مليونًا و792 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و26 ملايين و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

كان الفيلم قد فاز بجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80، الذي أقيم في الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الماضي.

‏ويستند فيلم Poor Things إلى رواية خيالية علمية للكاتب "ألسدير جراي" تتمحور أحداثه حول "بيلا باكستر" الجميلة والمهووسة والتي أعُيدت للحياة بدماغ رضيع.

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا.








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