تعرف على جميلات المشاهير وثروتهن.. من أليشيا كيز لـ جينيفر لوبيز

MENAFN - Youm7) العمل يحقق النجاح والثروة، ويتطلع الكثير لأن يصبح أكثر استقرارًا في العمل، وأن يحقق الثرو أيضًا، ومن متابعة أجمل نساء العالم وكيف حققن ثروتهن نجد إلى الآن هن يعملن ويستمررن في عملهن، على الرغم من إحصائهن أجمل نساء العالم وفقًا لما نشره موقع marvelousa وهن:

جينيفر لوبيز

تتميز جينيفر لوبيز بأنها من أشهر وأغنى نجمات العالم، حيث تبلغ ثروتها 400 مليون دولار، وبذلك تعد من أغلى 100 شخصية في بلدها أمريكا، وصدر لها أكثر من 55 مليون ألبوم غنائي حول العالم.



جينفر لوبيز ساندرا بولوك

ساندرا بولوك ممثلة ورائدة أعمال أمريكية تبلغ ثروتها 250 مليون دولار، مواليد 26 يوليو 1964، حققت ثروتها، بدأت أعمالها الفنية من التسعينيات وحصلت على العديد من الجوائز أهم الاسكار عام2010 وجائزة جولدن جلوب وأصبحت أغنى وأشهر نجمات هوليود.

ساندرا بولوك أريانا جراندي

تبلغ ثروة أريانا جراندي الأمريكية 240 دولارًا من خلال عملها في التمثيل والغناء جانبًا إلى عملها كممثلة وهي طفلة، وهي حاليًا من أشهر المطربين في العالم، وأسست شركة تجميل خاصة بها وتحصل على عائد بيع تخطى 90 مليون دولار

لعلامات

تجارية حول العالم.

أريانا جراندي سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون

الممثلة الأمريكية الحاصلة على أعلى أجر في أمريكا 2018 و2019، المحققة لثروة تبلغ 165 مليون دولار، أصبحت من أكثر الأشخاص نفوذًا في العالم بتميز بأدوارها المتنوعة في أدوار السينما في جميع أنحاء العالم.

سكارليت جوهانسون أليشيا كيز

تعد أليشيا كيز المغنية الأمريكية الشهيرة التي تخطى سماع أغانيها الملايين، حققت ثروة تبلغ 150 مليون دولار، وولدت 25 يناير 1981 وبدأ مسيرتها الغنائية من طفولتها في سن 12 عام ومستمرة إلى الآن.





أليشيا كيز



