تعرف على جميلات المشاهير وثروتهن.. من أليشيا كيز لـ جينيفر لوبيز

(MENAFN
- Youm7) العمل يحقق النجاح والثروة، ويتطلع الكثير لأن يصبح أكثر استقرارًا في العمل، وأن يحقق الثرو أيضًا، ومن متابعة أجمل نساء العالم وكيف حققن ثروتهن نجد إلى الآن هن يعملن ويستمررن في عملهن، على الرغم من إحصائهن أجمل نساء العالم وفقًا لما نشره موقع marvelousa وهن:
جينيفر لوبيز
تتميز جينيفر لوبيز بأنها من أشهر وأغنى نجمات العالم، حيث تبلغ ثروتها 400 مليون دولار، وبذلك تعد من أغلى 100 شخصية في بلدها أمريكا، وصدر لها أكثر من 55 مليون ألبوم غنائي حول العالم.
جينفر لوبيز ساندرا بولوك
ساندرا بولوك ممثلة ورائدة أعمال أمريكية تبلغ ثروتها 250 مليون دولار، مواليد 26 يوليو 1964، حققت ثروتها، بدأت أعمالها الفنية من التسعينيات وحصلت على العديد من الجوائز أهم الاسكار عام2010 وجائزة جولدن جلوب وأصبحت أغنى وأشهر نجمات هوليود.
ساندرا بولوك أريانا جراندي
تبلغ ثروة أريانا جراندي الأمريكية 240 دولارًا من خلال عملها في التمثيل والغناء جانبًا إلى عملها كممثلة وهي طفلة، وهي حاليًا من أشهر المطربين في العالم، وأسست شركة تجميل خاصة بها وتحصل على عائد بيع تخطى 90 مليون دولار
لعلامات
تجارية حول العالم.
أريانا جراندي سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
الممثلة الأمريكية الحاصلة على أعلى أجر في أمريكا 2018 و2019، المحققة لثروة تبلغ 165 مليون دولار، أصبحت من أكثر الأشخاص نفوذًا في العالم بتميز بأدوارها المتنوعة في أدوار السينما في جميع أنحاء العالم.
سكارليت جوهانسون أليشيا كيز
تعد أليشيا كيز المغنية الأمريكية الشهيرة التي تخطى سماع أغانيها الملايين، حققت ثروة تبلغ 150 مليون دولار، وولدت 25 يناير 1981 وبدأ مسيرتها الغنائية من طفولتها في سن 12 عام ومستمرة إلى الآن.
أليشيا كيز
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