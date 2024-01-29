استعدى للجمال.. 3 وصفات طبيعية لنفخ الخدود وإضافة اللون الوردى من مطبخك

MENAFN - Youm7) الوجه أحد عناصر جمال المرأة لذلك عليها الاهتمام ببشرتها وجعلها في نضرة وصافية، لذلك نقدم لها بعض من الوصفات الطبيعي التي تساعد في إبراز جمال بشرتك وجعل الخدود نضرة ومنتفخة وذات اللون الوردى الرقيق، هذا وفقًا لما نشرة موقع" treehugger" .

نفخ الخدود. هنا لديك ثلاث وصفات طبيعية لنفخ الخدود وإضفاء اللون الوردي عليها: 1. قناع البنجر واللبن



- قومى بطهي بنجرة واحدة حتى تصبح طرية ويمكن سحقها.



- في وعاء صغير، وقومى بمزج ملعقة كبيرة من البنجر المهروس مع ملعقتين كبيرتين من اللبن.



- ضع الخليط على الخدود واتركه لمدة 15-20 دقيقة.



- اغسل وجهك بالماء الفاتر.



- قومي بتكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

نفخ الخدود 2. ماسك العسل والزبادي



- في وعاء صغير، وقومى بمزج ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي.



- ضعي الخليط على الخدود ودلكه بلطف لمدة 5 دقائق.



- اتركي القناع على الخدود لمدة 20 دقيقة.



- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



- كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحقيق النتائج المطلوبة.

3. ماسك الطماطم واللبن



- في وعاء صغير،عليكى بمزج ملعقة كبيرة من معجون الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من اللبن.



- ضعي الخليط على الخدود واتركه لمدة 15-20 دقيقة.



- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



- استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.



