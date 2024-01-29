طرق سهلة للتخلص من الأثاث المستعمل.. أبرزها إعادة التدوير

MENAFN - Youm7) طريقة التبرع بالآثاث المستعمل هي طريقة جيدة، ولكن لا يمكنك التبرع بالقطع المكسورة، أو الأثاث الذي به شقوق أو بقع شديدة، أو الأشياء ذات الرائحة القوية، أو الأرائك والكراسي البالية، في تلك الحالة هناك أكثر من طريقة للتخلص من الآثاث المستعمل تعرف عليهم وفقاً لموقع "homedit".

الأثاث المستعمل





إعادة التدوير

هناك أشياء يمكنك إعادة تدويرها مثل الأرجل الفولاذية أو الإطارات الخشبية،

لذلك يجب عليك أن تسأل عن مركز إعادة تدوير موجود بالقرب منك، واستفسر عن إعادة تدوير نوع معين من الآثاث لديك.





الاتصال بخدمة المهملات المحلية لديك

عندما لا تجد مركز إعادة تدوير عليك بالاتصال بخدمة المهملات المحلية، حتى يأتون لاستلام قطعة الآثاث منك، حيث أن قطعة الآثاث تكون كبيرة على سلة المهملات العادية.

أثاث قديم





الاستعانة بخدمة إزالة النفايات

عندما لا تتوفر لديك قوة عاملة لنقل أثاثك إلى مكب النفايات يمكنك الاستعانة بخدمة إزالة النفايات، حيث أنها تعد طريقة رائعة لأنها علي دراية بكيفية التخلص من جميع الأدوات المنزلية بأكثر الطرق صديقة للبيئة، و إذا كانت القطع الخاصة بك قابلة لإعادة التدوير، فسوف يأخذونها إلى مركز إعادة التدوير.



