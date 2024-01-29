طرق سهلة للتخلص من الأثاث المستعمل.. أبرزها إعادة التدوير

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- Youm7) طريقة التبرع بالآثاث المستعمل هي طريقة جيدة، ولكن لا يمكنك التبرع بالقطع المكسورة، أو الأثاث الذي به شقوق أو بقع شديدة، أو الأشياء ذات الرائحة القوية، أو الأرائك والكراسي البالية، في تلك الحالة هناك أكثر من طريقة للتخلص من الآثاث المستعمل تعرف عليهم وفقاً لموقع "homedit".
الأثاث المستعمل
إعادة التدوير
هناك أشياء يمكنك إعادة تدويرها مثل الأرجل الفولاذية أو الإطارات الخشبية،
لذلك يجب عليك أن تسأل عن مركز إعادة تدوير موجود بالقرب منك، واستفسر عن إعادة تدوير نوع معين من الآثاث لديك.
الاتصال بخدمة المهملات المحلية لديك
عندما لا تجد مركز إعادة تدوير عليك بالاتصال بخدمة المهملات المحلية، حتى يأتون لاستلام قطعة الآثاث منك، حيث أن قطعة الآثاث تكون كبيرة على سلة المهملات العادية.
أثاث قديم
الاستعانة بخدمة إزالة النفايات
عندما لا تتوفر لديك قوة عاملة لنقل أثاثك إلى مكب النفايات يمكنك الاستعانة بخدمة إزالة النفايات، حيث أنها تعد طريقة رائعة لأنها علي دراية بكيفية التخلص من جميع الأدوات المنزلية بأكثر الطرق صديقة للبيئة، و إذا كانت القطع الخاصة بك قابلة لإعادة التدوير، فسوف يأخذونها إلى مركز إعادة التدوير.
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