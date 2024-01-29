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تعرف على محتويات جناح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى معرض الكتاب فى نسخته الـ55

1/29/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Youm7)
يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام السادس عشر على التوالى فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55 تحت رعاية الرئـيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى صالة 3 جناح B 58.



ويضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والدوريات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات وانفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التى يجريها الجهاز حالياً.



وتتضمن أيضا البرامج الموجهة الى الأطفال والتي تهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية والتي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصرى ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم.












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