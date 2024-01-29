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الجناح المصرى فاز بالمركز الثانى فى النسخة الماضية.. انطلاق بورصة برلين للسياحة 5 مارس المقبل

1/29/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) تقام بورصة برلين الدولية للسياحة فى الفترة ما بين 5 إلى 7 مارس المقبل، ومن المقرر أن تشارك بها مصر بجناح مميز كالعام الماضى.



وتعد بورصة برلين المعرض الرئيس في قطاع السياحة على مستوى العالم، وتقام سنويًا منذ عام 1966، حيث تقوم البلدان والمدن والمناطق ومنظمي الجولات السياحية ومواقع حجز الرحلات والفنادق بالإضافة إلى العديد من عارضي الخدمات الآخرين من أكثر من 180 دولة بتقديم عروضهم في مدينة "اكسبو سنتر سيتي" للمعارض في برلين.



وخلال النسخة الماضية فاز الجناح المصرى المُشارك فى فعاليات بورصة برلين بجائزة ثانى أفضل جناح فى أفريقيا لتصميمه المُميز ولتفرده في إبراز الثقافة والحضارة المصرية، وجودة الخدمات والأنشطة المُقدمة به، وذلك من قبل إدارة البورصة.



وشاركت، مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، فى النسخة الماضية من بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته 1091م2، تصميمه مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير حيث يعتبر نموذج مُصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.



وفي الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفى خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وبالجزء الخلفى للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، وشاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.



وضم الجناح 97 عارض مُشارك يمثلون 3 شركات طيران هم شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو وشركة نسمة للطيران، و 2 للاتحاد المصرى للغرف السياحية، و60 فندق، و32 شركة سياحة.
















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