أسعار السمك اليوم الاثنين.. كيلو القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها

(MENAFN
- Youm7)
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أسعار السمك
فى مصر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بعد ارتفاع ملحوظ لجميع الأصناف، وسجل سعر كيلو البلطى 69 و75 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 62 و68 جنيها والبلطى الأسوانى 20 إلى 60 جنيها وفيلية بطلى 40 إلى 200 جنيه فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.
وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها والمكرونة السويسى من 65 إلى 110 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 170 إلى 370 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 190 إلى 390 جنيها وكابوريا 40 إلى 220 جنيها والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.
وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 525 إلى 590 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 420 إلى 520 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 410 جنيها وجمبرى 3 من 85 إلى 235 جنيها.
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