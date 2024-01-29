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أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها

1/29/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 2024 83.35 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77. 72دولار للبرميل تسليم شهر مارس 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 79.52 دولار للبرميل
لشهر يناير 2024.



وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية3.888 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي3.906دولار للجالون.



وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.



ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.


















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