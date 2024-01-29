توقيع كتاب مختارات قصصية لشباب المترجمين فى معرض الكتاب

MENAFN - Youm7) تشهد قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حفل لتوقيع كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، وذلك اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

غلاف الكتاب

الكتاب صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وهو لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.

يأتي الكتاب في إطار تعاون مشترك بين هيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز عن مسابقة كبرى لشباب المترجمين، أسفرت عن الأعمال الفائزة، التي ضمها هذا الكتاب، الذي تم نشره من قبل هيئة قصور الثقافة في سلسلة "آفاق عالمية" التي تصدر برئاسة تحرير المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى جمع بين المؤسستين، والذي يهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر من شباب المترجمين.