مشاركون بمعرض الكتاب: علينا احترام رأي النقاد سواء بالسلب أو بالإيجاب

MENAFN - Youm7) عقدت قاعة "فكر وإبداع" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "19 يناير"، للكاتب والقاص عثمان مكاوى، وذلك بمشاركة كل من الكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، مدير تحرير الوفد وعضو نادى القصة وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والأديب عبد النبي فرج، وأدار المناقشة الكاتب عبد الناصر العطيفي.

جانب من الندوة

وأكد العطيفي، في بداية الندوة أن القصص قدمت بمهارة وخفة في السرد، حيث تناول القاص جانب المرأة التي تخطو خطوة بخطوة إلى جانب الرجل، ففي إحدى قصص الرواية التي تدور على التقاء شاب وشابة أحبا بعضهما، ثم أدركت الشابة أن الشاب غير جدير بحبها، مما أدى إلى إلقاء الشاب بنفسه تحت عجلات القطار، وقصة أخرى تدور حول ارتباط عاطفي لشاب بأخرى، والذي أخذ به خياله في أثناء سماعه أغنية "إنت عمري" للسيدة أم كلثوم حيث استطرده النوم ليحلم بها.

وأشار إلى أن القاص علق على أن الكتاب يحتوي على حيوية السرد واللغة الانسيابية، وتلك هي الجوانب الإيجابية الكبرى في الكتاب، فعلق قائلا: نحن كمبدعين علينا أن نحترم رأي النقاد سواء بالسلب أو بالإيجاب فإن أحد مقاييس نجاح العمل الأدبي أن يثير تساؤلات ومناقشات.



كما علقت الكاتبة سمية عبدالمنعم في رؤيتها النقدية بأن "المجموعة القصصية المختلفة، من حيث زوايا التنوع فهناك حالة من الحنين إلى الماضي، ويقول علماء النفس إن رغبه الإنسان لحنين الماضي محاولة للهروب من الواقع المؤلم لعله يجد ما يسعده على المستوى الشخصي، وإن هناك إحساسًا بالفقد لبعض مشاعر الأبوة والبنوة وخلافه، حيث حاول كاتب المجموعة الهدوء من شعور الفقد بالحنين للماضي، وهناك عتبتان للحنين للماضي الأولى اختيار عنوان الكتاب "19 يناير" والثانية قصة "كل عام يوم 19 يناير" التي تدور حول الفقد للأم، ويعتبر الإهداء أكثر الشواهد على الفقد الذي اقتصر على الأم والأب وفقدان الكاتب لهما رحمهما الله .

وأضافت سمية عبد المنعم أن القصة تعد نموذجا ثريا لدقة الوصف لدى الكاتب، فالقصة من البداية إلى النهاية هي ملحمة وصفية ودليل على طول نفس الكاتب الروائي وليس القصصي فحسب، مشيرة إلى أن المجموعة القصصية لا تدور في فلك واحد أو خط واحد، فهي تتضمن قصصا رومانسية واجتماعية ونفسية وسياسية وفانتازيا، وتراجيدى وكوميدى، تتكون المجموعة من اثنين وعشرين قصة أصغرها قصة "البسطة" وأكبرها قصة "الشيخ و الجني".

وأشارت إلى تعدد الأبطال ما بين الشاب المكافح من أجل لقمة العيش والشاب الرومانسى الذى يبحث عن حبه الضائع، والشاب الذى كلما تعرف على فتاة وجدها تشبه إحدى الفنانات، وأيضًا الشاب قاتل محبوبته ودفاعه عن نفسه.





بينما قال القاص عثمان مكاوي، إن المجموعة تشير إلى ذكريات البيت الكبير في القرية، والشيخ الذي يتغلب على الجني الذي تلبس جسد فتاة جميلة، ودميانة التي تغادر بيت عائلتها في القرية إلى بيت خالتها، واعتداء زوج خالتها عليها وقتلها ثم إلقائها في مياه النيل، والعرافة التي تقرأ الودع وتتحقق أمنية الوالدين بإنجاب طفل وموته لأن والده لم ينفذ وصية العرافة.



