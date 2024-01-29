رواية صيد الذئاب لـ حسام أبو العلا وأحمد شنب فى معرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدرت حديثًا رواية "صيد الذئاب" للكاتبين الصحفيين حسام أبو العلا وأحمد شنب، عن دار المفكر العربي للطباعة والنشر، وهى رواية ملحمة وطنية لشاب مصري استطاع بقدراته اختراق أخطر تنظيمات الإرهاب في العالم من خلال الأحداث، وتعرض فىبمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمستمر حتى 6 فبراير 2024.وتعد "صيد الذئاب " هي العمل الأدبي الأول للكاتب أحمد شنب الصحفي في مجلة أكتوبر بدار المعارف والمحلل السياسي، بينما تعد "صيد الذئاب"العمل الأدبي السادس للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا بعد المجموعات القصصية " قلب مهزوم ، الكيس الأسود،موعد للفراق ، نظرة وداع" وكتاب "قلب بداخله إنسان" نصوص نثرية .

ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.