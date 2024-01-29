Tuesday, 30 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رواية صيد الذئاب لـ حسام أبو العلا وأحمد شنب فى معرض الكتاب

1/29/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Youm7) صدرت حديثًا رواية "صيد الذئاب" للكاتبين الصحفيين حسام أبو العلا وأحمد شنب، عن دار المفكر العربي للطباعة والنشر، وهى رواية ملحمة وطنية لشاب مصري استطاع بقدراته اختراق أخطر تنظيمات الإرهاب في العالم من خلال الأحداث، وتعرض فى
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمستمر حتى 6 فبراير 2024.
وتعد "صيد الذئاب " هي العمل الأدبي الأول للكاتب أحمد شنب الصحفي في مجلة أكتوبر بدار المعارف والمحلل السياسي، بينما تعد "صيد الذئاب"
العمل الأدبي السادس للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا بعد المجموعات القصصية " قلب مهزوم ، الكيس الأسود،
موعد للفراق ، نظرة وداع" وكتاب "قلب بداخله إنسان" نصوص نثرية .





ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.







MENAFN29012024000132011024ID1107783998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث