رواية صيد الذئاب لـ حسام أبو العلا وأحمد شنب فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدرت حديثًا رواية "صيد الذئاب" للكاتبين الصحفيين حسام أبو العلا وأحمد شنب، عن دار المفكر العربي للطباعة والنشر، وهى رواية ملحمة وطنية لشاب مصري استطاع بقدراته اختراق أخطر تنظيمات الإرهاب في العالم من خلال الأحداث، وتعرض فى
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمستمر حتى 6 فبراير 2024.
وتعد "صيد الذئاب " هي العمل الأدبي الأول للكاتب أحمد شنب الصحفي في مجلة أكتوبر بدار المعارف والمحلل السياسي، بينما تعد "صيد الذئاب"
العمل الأدبي السادس للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا بعد المجموعات القصصية " قلب مهزوم ، الكيس الأسود،
موعد للفراق ، نظرة وداع" وكتاب "قلب بداخله إنسان" نصوص نثرية .
ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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