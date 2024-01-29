كتاب البخلاء للجاحظ ضمن سلسلة الذخائر فى معرض القاهرة للكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن سلسلة "الذخائر" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، طبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ، تحقيق وتعليق طه الحاجري، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

غلاف الكتاب

كتاب "البخلاء" من الكتب النفيسة ويعد أحد أشهر كتب الأدب الساخر، وصف خلاله "الجاحظ" الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية أبرع وصف، ويدور الكتاب حول قصص وأحاديث البخلاء الذين قابلهم ضمن ظروف بيئته الخاصة، فقام بتصويرهم بأسلوبه الفني الأدبي الفكاهي، دون أن يترك في نفوس القراء آثارا سيئة حولهم.

وللكتاب أهمية كبيرة في كشف نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم ويعد موسوعة علمية شاملة، كما يمد القارئ بالكثير من المعلومات عن أسماء المشاهير، وأسماء البلاد وميزاتها وطباع سكانها وسلوكهم، ويروي مؤلفه القصص كنوادر تصور مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي.

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.



