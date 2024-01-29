الجامعة الأمريكية تطرح كتبًا بـ20 جنيهًا وتمنح خصومات تصل لـ75% بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) يقدم جناح دار نشر الجامعة الأمريكية، فى صالة 2 جناح B52، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، الذى يقام في مركز مصر للمعارض، بالتجمع الخامس، العديد من الكتب المخفضة، حيث تبدأ الأسعار من 20 جنيها للكتاب.

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

وأوضح المسئولون عن الجناح داخل أروقة معرض الكتاب، أن الجناح يمنح خصومات على جميع الكتب المعروضة للجمهور تبدأ من 20% إلى 75 %، لجميع الفئات، إلى جانب تخصيص ركن خاص لكتب الأطفال.

جناح الكتب بالجامعة الأمريكية

ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

جناح الجامعة الأمريكية