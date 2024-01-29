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لعبة Baldur's Gate 3 تحقق أكثر من 650 مليون دولار العام الماضي.. اعرف التفاصيل

1/29/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) حطمت لعبة Baldur's Gate 3 التوقعات، حيث حققت مئات الملايين من الدولارات في العام الماضي، ما يثبت أنه ليس كل الألعاب الأكثر مبيعًا يجب أن تحصل على تذكرة معركة، وتمتعت Baldur's Gate 3 بشعبية كبيرة وإشادة من النقاد منذ صدورها في أغسطس من العام الماضي، وكادت أن تكتسح جوائز The Game Awards.



وقد قضى اللاعبون وقتًا هائلاً في لعب اللعبة - تم تقديره في المجمل بأكثر من 8000 عام- على شاشة تخصيص الشخصية وحدها، وقدرت Larian Studios سابقًا أن التغلب على اللعبة يجب أن يستغرق حوالي 75 إلى 100 ساعة في المتوسط.



وحققت اللعبة 657 مليون دولار في عام 2023 من المبيعات على Steam، وهو متجر ألعاب شهير عبر الإنترنت، وفقًا لشركة VG Insights، التي تتتبع إيرادات Steam.



وكانت Baldur's Gate 3 هي اللعبة الأكثر مبيعًا على المنصة، حيث تجاوزت مبيعات أقرب منافسيها – Hogwarts Legacy – بمقدار 316 مليون دولار، وفقًا للتقرير.



كان أحد أهم الاتجاهات العام الماضي بين الألعاب الأكثر مبيعًا على Steam هو "الافتقار إلى المعاملات الدقيقة"، المعاملات الدقيقة هي عمليات شراء داخل اللعبة يمكن للاعب إجراؤها باستخدام أموال حقيقية، وعادةً ما تمنح اللاعب نوعًا من المزايا السطحية مثل زي جديد أو تسريحة شعر جديدة.



وبدلاً من ذلك، ركزت الألعاب التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات في عام 2023 على الإبداع وجاءت إلى حد كبير من المطورين الصغار، وقال التقرير إن حصة الألعاب ذات المعاملات الدقيقة التي باعت أكثر من مليون نسخة انخفضت من 33% في عام 2022 إلى 25% في عام 2023، مضيفًا أن العديد من الألعاب الكبرى تميل إلى أن تكون "ألعابًا متميزة عالية الجودة".



ويعد هذا الاتجاه مفاجئًا نظرًا لأن المعاملات الدقيقة هيمنت على الصناعة منذ عام 2017 على الأقل عندما ظهرت ألعاب مثل Fortnite على الساحة باستخدام نموذج مجاني للعب يشجع اللاعبين على إنفاق أموال حقيقية على المعاملات الدقيقة داخل اللعبة.



أحدثت لعبة Fortnite ثورة في المعاملات الدقيقة من خلال تقديم Battle Pass، وهو نظام يمنح اللاعبين "نظام مكافأة من مستويين ومتعدد المستويات" يجب إعادة شراؤه كل بضعة أشهر، وفقًا لموقع Comic Book Resources، ومنذ إصدار Fortnite، تضمنت معظم الألعاب متعددة اللاعبين بعض التكرار لبطاقة المعركة، وفقًا للمنفذ.



في عام 2019، أعطى مكتب North Carolina Better Business Bureau لشركة Epic Games، الاستوديو الذي أنشأ لعبة Fortnite، علامة F بعد تلقي مئات الشكاوى حول عمليات الشراء داخل اللعبة.














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