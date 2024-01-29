Tuesday, 30 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوجل تكشف عن أداة Lumiere Multimodal AI لإنشاء مقاطع فيديو مدتها 5 ثوانٍ

1/29/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة جوجل النقاب عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، Lumiere، الأسبوع الماضي، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد عبارة عن أداة لإنشاء فيديو متعدد الوسائط يمكنها إنشاء مقاطع فيديو مدتها 5 ثوانٍ، وهو يدعم كل من إنشاء النص إلى الفيديو والصورة إلى الفيديو وينضم إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مثل Runway Gen-2 وPika 1.0.



وفقًا لشركة Google، يستخدم Lumiere بنية Space-Time U-Net (STUNet) التي تبتكر كيفية حدوث الحركة في فيديو الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها تبدو واقعية، والمنصة ليست مفتوحة للجمهور حتى الآن.



أوضح فريق البحث الذي يقف خلف Lumiere أن الابتكار الرئيسي في الحركة يأتي من إنشاء الفيديو في عملية واحدة بدلاً من تجميع الإطارات الثابتة معًا، ونتيجة لذلك، يتم إنشاء الجوانب المكانية (الأشياء الموجودة في الفيديو) والجوانب الزمنية (كيفية تحرك الأشياء في الفيديو) في وقت واحد، بالنسبة للشخص العادي، يؤدي هذا إلى إدراك الحركات كما تحدث في الطبيعة، ولتحقيق ذلك، يقوم Lumiere بإنشاء عدد أكبر من 80 إطارًا بدلاً من 25 إطارًا في Stable Diffusion.



على الرغم من أنه لا يمكن اختبار Google Lumiere في الوقت الحالي، إلا أن موقع الويب نشط ويمكن للمتحمسين التحقق من مقاطع الفيديو المختلفة التي تم إنشاؤها باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المطالبة النصية وإدخال الصور المستخدمة لإنشاء المخرجات، ويمكنه أيضًا إنشاء مقاطع فيديو بأنماط مختلفة، ورسومات سينمائية تتيح للمستخدمين تحريك جزء معين من الفيديو، والرسم حيث يتم استخدام فيديو أو صورة مقنعة ويكملها الذكاء الاصطناعي بناءً على المطالبة.



تتنافس أحدث أدوات إنشاء الفيديو المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من Google مع نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مثل Runway Gen-2، الذي تم إطلاقه في مارس 2023، وPika Lab's Pika 1.0، وكلاهما في متناول الجمهور، بينما يستطيع Pika إنشاء مقاطع فيديو مدتها 3 ثوانٍ (والتي يمكن زيادتها لمدة 4 ثوانٍ أخرى).
















MENAFN29012024000132011024ID1107783994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث