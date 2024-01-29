Counterpoint: انخفاض إيرادات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 8.8% خلال 2023

MENAFN - Youm7) واجهت صناعة أشباه الموصلات العالمية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 8.8% في عام 2023، حيث يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإنفاق في كل من قطاعي المؤسسات والمستهلكين، وفقًا لما أوردته شركة Counterpoint لتتبع أشباه الموصلات. ظهور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في عام 2023

على الرغم من التحديات، أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للمحتوى والإيرادات في صناعة أشباه الموصلات، خاصة في النصف الثاني من عام 2023، وقد استفادت شركتا NVIDIA وAMD أكثر من غيرهما، حيث جهزتا نفسيهما للنمو في الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

وترى شركة Counterpoint أن عام 2023 سيكون عامًا لشركات أشباه الموصلات لضبط الاستراتيجيات وإدارة تعديلات المخزون تحسبًا لازدهار الذكاء الاصطناعي القادم، وأبلغ 6 فقط من بين أفضل 20 بائعًا عالميًا لأشباه الموصلات عن نمو في الإيرادات على أساس سنوي، وواجه قطاع الذاكرة رياحًا معاكسة قوية، حيث شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 43٪ على أساس سنوي في عام 2023. إنتل تقود رغم التحديات

استعادت إنتل مكانتها الأولى في تصنيفات إيرادات أشباه الموصلات في عام 2023، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض الشحنات على أساس سنوي برقم مزدوج في كل من قطاعي أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو NVIDIA

سلطت NVIDIA الأضواء في عام 2023، حيث أظهرت نموًا في الإيرادات بنسبة 86٪ على أساس سنوي وحصلت على المركز الثالث من حيث الإيرادات، لعب تسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا، حيث كانت NVIDIA رائدة في وحدات معالجة الرسومات للأغراض العامة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ديناميات السوق والتوقعات المستقبلية

وساهم أكبر 20 بائعًا عالميًا لأشباه الموصلات بنسبة 71% من السوق في عام 2023، بانخفاض من 76% في عام 2022، مما يعكس انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي، ومع انتهاء الصناعة من دورة تصحيح المخزون وبقاء طلب العملاء قويًا، تصبح قيود العرض حاسمة.