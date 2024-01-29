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آبل قد تحصل على أول شرائح TSMC بحجم 2 نانومتر

1/29/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة آبل ستكون أول شركة تحصل على شرائح مبنية على عملية TSMC المستقبلية البالغة 2 نانومتر، ومن المتوقع أن يتم البدء في إنتاج الشرائح من النصف الثاني من عام 2025، وتشير مصطلحات مثل "3nm" و"2nm" إلى البنية المحددة وقواعد التصميم التي تستخدمها TSMC لمجموعة من الرقائق.



ويتوافق الانخفاض في حجم العقدة مع حجم ترانزستور أصغر، لذلك يمكن وضع المزيد من الترانزستورات في المعالج، مما يؤدي إلى زيادة السرعة واستهلاك طاقة أكثر كفاءة.



هذا العام، اعتمدت شركة آبل شرائح بدقة 3 نانومتر لأجهزة iPhone وMac، كما تم بناء كل من شريحة A17 Pro في طرازات iPhone 15 Pro وشرائح سلسلة M3 في أجهزة Mac على عقدة 3 نانومتر، وهي ترقية على عقدة 5 نانومتر السابقة.



وأدى القفز من تقنية 5 نانومتر إلى تقنية ‌3nm‌ إلى توفير سرعات أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة 20 بالمائة، وسرعة وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة 10 بالمائة، ومحرك عصبي أسرع مرتين إلى آيفون، وتحسينات مماثلة على أجهزة Mac.



تقوم شركة TSMC ببناء منشأتين جديدتين لاستيعاب إنتاج شرائح 2 نانومتر، وتعمل على الموافقة على إنشاء منشأة ثالثة، كما يقوم عملاق الرقائق الإلكترونية في العالم، ببناء مصانع جديدة عندما تحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الكبيرة للرقائق، وتتوسع TSMC بشكل كبير في تقنية 2 نانومتر.



وسيؤدي الانتقال إلى 2 نانومتر إلى اعتماد TSMC لـ GAAFET (ترانزستورات التأثير الميداني الشاملة للبوابة) مع أوراق النانو بدلاً من FinFET، وبالتالي فإن عملية التصنيع ستكون أكثر تعقيدًا، كما تسمح أجهزة GAAFET بسرعات أعلى مع حجم ترانزستور أصغر وجهد تشغيل أقل.



وتنفق TSMC المليارات على هذا التغيير، وستحتاج شركة Apple أيضًا إلى إجراء تغييرات على تصميم الرقائق لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة.



وتعد شركة آبل العميل الرئيسي لشركة TSMC، وعادةً ما تكون أول من يحصل على شرائح TSMC الجديدة، حيث استحوذت شركة آبل
على جميع شرائح TSMC بدقة 3 نانومتر في عام 2023 لأجهزة آيفون وآيباد وماك، على سبيل المثال.



بين العقدتين ‌3nm‌ و2nm، ستقدم TSMC العديد من التحسينات الجديدة ‌3nm‌، وقد طرحت TSMC بالفعل شرائح N3E وN3P المعززة لعمليات ‌3nm‌، وهناك شرائح أخرى قيد العمل مثل N3X للحوسبة عالية الأداء وN3AE لتطبيقات السيارات.




















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