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الإصدار الكامل للعبة Horizon Forbidden West يصل لأجهزة الكمبيوتر في 21 مارس

1/29/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) تعد Horizon Forbidden West، هي لعبة مغامرات وحركة مميزة من Guerilla Games، وقد حصلت أخيرًا على إصدار للكمبيوتر الشخصي، حيث أعلنت PlayStation الأسبوع الماضي أن الإصدار الكامل من ملحمة الخيال العلمي والعالم المفتوح، والذي يتضمن توسعة Burning Shores بدءًا من عام 2023، سيصل إلى الكمبيوتر الشخصي في 21 مارس.



وستتم إدارة نسخة الكمبيوتر الشخصي بواسطة Nixxes Software، الاستوديو المملوك لشركة Sony التي عملت سابقًا على اصدارات الكمبيوتر الشخصي لألعاب PlayStation الخاصة بالطرف الأول مثل Marvel's Spider-Man Remastered وRatchet & Clank: Rift Apart.



ويأتي إصدار Horizon Forbidden West Complete Edition للكمبيوتر الشخصي بعد عامين من الإصدار الأولي للعبة الرئيسية على PS4 وPS5 في عام 2022، بما يتماشى مع الجدول الزمني لإصدار الكمبيوتر الشخصي من Sony لألعابها الحصرية.



في مدونة PlayStation المنشورة في 25 يناير، أعلنت Nixxes Software عن ميزات الكمبيوتر الشخصي وتفاصيل الطلب المسبق للعبة Horizon Forbidden West Complete Edition، وستأتي اللعبة بمعدلات إطارات غير مقفلة ومجموعة من إعدادات الرسومات القابلة للتخصيص ودعم ترقية Nvidia DLSS 3 وإنشاء الإطارات وAMD FSR وIntel XeSS لتحسين الأداء، وأضافت المدونة أن اللعبة تستفيد من DirectStorage لأوقات تحميل سريعة على جهاز الكمبيوتر.



بالإضافة إلى ذلك، ستدعم لعبة Horizon Forbidden West على الكمبيوتر الشخصي الدقة فائقة الاتساع، بما في ذلك الدقة فائقة الاتساع 21:9، والعريضة للغاية 32:9، ودقة 48:9 - للمبالغة في الاتساع الفائق - مع التوافق مع إعدادات الشاشات الثلاثية.



كما هو الحال دائمًا، سيتم دعم عناصر التحكم في الماوس ولوحة المفاتيح القابلة للتخصيص بالكامل، بالإضافة إلى وحدات التحكم، وستحصل وحدة التحكم PlayStation DualSense على فائدة إضافية تتمثل في المشغلات التكيفية والردود اللمسية للاستمتاع بتجربة لعب غامرة.



ويحصل الإصدار الكامل من اللعبة أيضًا على محتوى إضافي على جهاز الكمبيوتر، بما في ذلك الأزياء الإضافية والأسلحة وحزم الموارد داخل اللعبة، من بين الأشياء الجيدة الأخرى، وقالت Nixxes إنها ستكشف تفاصيل حول متطلبات نظام اللعبة على الكمبيوتر الشخصي في الأسابيع المقبلة.



وقد تم إصدار Horizon Forbidden West Complete Edition في 6 أكتوبر 2023 على جهاز PS5، وفي مايو من العام الماضي، أكد مطورو Guerilla Games أن اللعبة باعت 8.4 مليون نسخة، حتى 16 أبريل، على PS5 وPS4.














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