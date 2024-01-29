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52 ألف متر تشكو الإهمال

1/29/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم المساحة الكبيرة والتي تقدر بـ 52 ألف م2 تقريبا للمبنى التجاري والذي كان مخصصا لسوق الخضار بمدخل منطقة نجران من جهة الشرق ويقع على طريق الملك فهد للقادمين من شرورة والوديعة وكذلك من الجمهورية اليمنية، إلا أنه ومنذ نحو 10 سنوات مهجور وموحش ومليء بالنفايات والرمال والحجارة والخرسانة ومأوى للكلاب الضالة والعديد من الحيوانات، مما يمثل تشوها بصريا غير لائق بالقادمين للمنطقة من زوار وسياح. بينما أفادت أمانة منطقة نجران بأنها أحالت موضوع المقر التجاري وجميع الملاحظات للجهات المعنية للنظر فيما تم ملاحظته، مبدية استعدادها لتقديم كافة الخدمات للجميع.
والمبنى المجهز بالكامل أنشىء كمقر حكومي واستثمر عن طريق أحد رجال الأعمال حيث قام باستئجاره وتأجيره كمحلات لبيع الفواكه والخضار، وهو معد لذلك الغرض، ومن ثم أصبح مهجورا.
من جهته، تساءل المواطن حسن آل منصور: لماذا لا يتم عمل صيانة للمركز والاستفادة منه من حيث الاستثمار على سبيل خدمة شرق منطقة نجران ومحافظاتها لكونه يقع على البوابة الشرقية للمنطقة وعلى طريق الملك فهد الحيوي.
وتبذل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودا كبيرة في إجراءات معالجة عناصر التشوّه البصري بالمناطق، وشملت التشوّه بأنواعه المختلفة كالحفريات والحواجز الخرسانية، ومخلفات البناء، وتسوير المباني قيد الإنشاء وكذلك السيارات التالفة وأعمدة الإنارة.

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