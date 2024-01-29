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عقوبات أميركية ـ بريطانية على شبكة تستهدف معارضين إيرانيين

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة امس فرض عقوبات على شبكة تقول الدولتان إنها تستهدف معارضين وناشطين إيرانيين في عدة دول وتقتلهم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الشبكة التي يقال إنها تعمل «بناء على طلب من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية» نفذت عمليات اغتيال واختطاف في عدة دول.
وتعمل هذه المجموعة على إسكات المعارضين للنظام الإيراني، حسبما قالت الوزارة التي أشارت إلى أن الشبكة خططت أيضا لعمليات في الولايات المتحدة.
وتستهدف هذه الحزمة من العقوبات خمس أفراد بشكل مباشر ايراني قالت الوزارة الأميركية إنه مهرب مخدرات.
أما المستهدفين الآخرين بالعقوبات فهم أفراد من عائلته ومسؤول في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية يشرف على بعض عمليات المستهدف الاول، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف المصدر نفسه في البيان «ارتبطت الشبكة بجرائم قتل في عدة دول».
وقالت المملكة المتحدة في بيان منفصل إنها ستفرض «عقوبات على سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بمن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار وأعضاء في عصابات إجرامية منظمة يتعاونون مع النظام».
ومن بين هؤلاء عناصر في الوحدة 840 في الحرس الثوري الإسلامي على خلفية «مؤامرات لاغتيال مذيعين تلفزيونيين في قناة «إران إنترناشونال» الإخبارية على الأراضي البريطانية».
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان «يشكل النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه، تهديدا غير مقبول لأمن المملكة المتحدة».
وأضاف «بعثت المملكة المتحدة والولايات المتحدة برسالة واضحة - لن نتسامح مع هذا التهديد».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون «تعكس الجهود المتواصلة للنظام الإيراني لاستهداف المعارضين والناشطين، انعدام الأمن العميق لدى النظام ومحاولة توسيع القمع الداخلي الإيراني على المستوى الدولي».

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