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توقيف عشرات المشتبه بهم على صلة بالهجوم على كنيسة في إسطنبول

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألقت قوات الأمن التركية القبض على 51 مشتبها بهم فيما يتعلق بالهجوم على كنيسة في اسطنبول، وفقا لما ذكر الإعلام المحلي امس.
وقالت وكالة أنباء «ديميرورين» إنه تم تسليم 23 من المشتبه بهم إلى مركز ترحيل، و28 مشتبها بهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وأضافت أن من بين المشتبه بهم يوجد أتراك وطاجيك وروس.
وقد هاجم اثنان من المشتبه بهم كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير في الجانب الأوروبي من اسطنبول، ما أسفر عن مقتل مواطن تركي خلال قداس امس الاول.
وبحسب الوكالة، فإن المركبة التي استخدمها المشتبه بهما تم إحضارها إلى تركيا من پولندا قبل عام، ولم تستخدم مطلقا حتى يوم تنفيذ العملية.

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