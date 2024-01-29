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قوات في المحيط الهندي تنجح في تحرير سفينتين خطفهما قراصنة صوماليون

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القوات البحرية في المحيط الهندي أمس تحرير سفينتي صيد اختطفهما قراصنة صوماليون بشكل منفرد، مع قيام بحارة هنود بإنقاذ قارب إيراني، وأطلقت قوات كوماندوز من سيشيل سراح سفينة صيد سريلانكية.
وأثارت عمليات الخطف قبالة الصومال مخاوف من عودة هجمات يشنها قراصنة في المحيط الهندي.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادوال إن «قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد وأخذوا أفراد الطاقم رهائن».
وأضاف أن السفينة الحربية الهندية INS Sumitra «تمكنت من تحرير أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصا مع السفينة» التي تحمل اسم «إيمان» وترفع العلم الإيراني.
وكانت السفينة الحربية الهندية تقوم بدورية قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، عندما تلقت رسالة استغاثة من سفينة الصيد الإيرانية.
وقال مادوال إن السفينة الهندية «اعترضت السفينة» الإيرانية، ثم حاولت «إكراه» القراصنة على إطلاق سراح الطاقم والسفينة.
وأوضحت البحرية الهندية أنه تم «تأمين (سفينة الصيد) وإطلاق سراحها لمواصلة عبورها»، من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو مصير القراصنة.
وبشكل منفصل، قامت قوات في جزر سيشل بتحرير سفينة سريلانكية «خطفها قراصنة صوماليون مسلحون»، بحسب ما اعلن مكتب الرئيس ويفيل رامكالاوان أمس.
وأكد البيان أن «القوات العسكرية الخاصة السيشيلية صعدت على متن القارب بكل شجاعة للسيطرة الكاملة على السفينة وإنقاذ أشقائنا السريلانكيين».
وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا لوكالة فرانس برس إن أفراد الطاقم الستة بخير وتم اعتقال ثلاثة قراصنة.

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