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وزير الدفاع الأميركي يعود إلى الپنتاغون بعد خروجه من المستشفى

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن امس إلى «الپنتاغون»، على ما أعلنت وزارته، وذلك للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى في مطلع الشهر ليتلقى علاجا لمضاعفات سرطان البروستات في قضية أثارت جدلا، إذ أخفى وضعه الصحي بداية عن البيت الأبيض والكونغرس.
والتقى أوستن امس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لمحادثات ثنائية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن لويد أوستن «عاد للعمل من الپنتاغون»، مضيفة «يمارس الوزير مهامه في المنزل منذ خروجه من المستشفى» في 15 يناير.
وأخفى أوستن لأسابيع عن الرئيس جو بايدن والمشرعين تشخيص إصابته بسرطان البروستات، ولم يبلغهم لأيام بدخوله المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات علاجه.

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