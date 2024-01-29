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عشرات القتلى في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 54 شخصا على الأقل بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية، في هجمات ذات طابع إتني في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة أمس داعية إلى الهدوء.
وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) «في الوقت الحالي، بحسب السلطات المحلية قتل 52 مدنيا فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير». ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين.
وأكدت القوة الدولية أنها «تدين بشدة هذه الهجمات ضد المدنيين وعناصر حفظ السلام».
وأضافت أن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار أمس الأول «أثناء نقل مدنيين متضررين من قاعدة لقوة يونيسفا إلى مستشفى».
وقتل عنصر باكستاني فيما «أصيب أربعة من الموظفين الرسميين ومدني بجروح»، بحسب الأمم المتحدة.
وقتل عنصر غاني من القوة السبت، على ما أضافت داعية لإجراء تحقيق في أعمال العنف.
وقال الأمين العام لمنطقة أبيي الإدارية الخاصة إن أعمال العنف مرتبطة بـ«النزاع (طويل الأمد) بين قبيلتي نغوك وتويك».
وتأتي الهجمات عقب اشتباكات في نوفمبر أسفرت عن مقتل 32 شخصا بينهم عنصر من القوة الدولية لحفظ السلام.

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