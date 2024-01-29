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الحوثيون يستهدفون سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحوثيون في اليمن أمس استهداف سفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الأميركية بصاروخ بحري في خليج عدن، جنوبي البلاد.
وذكرت القوات المسلحة للحوثيين في بيان صباح امس، بثته قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني أطلقت القوات البحرية، صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية (لويس بي بولير lewis B puller) أثناء إبحارها في خليج عدن».
ووفق البيان، فإن السفينة المستهدفة من ضمن مهامها «تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على اليمن».
وأكد بيان قوات الحوثي أن «عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة دفاعا عن اليمن وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم».
وأشارت القوات المسلحة للحوثيين إلى أنها «مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». على حد وصف البيان العسكري.

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