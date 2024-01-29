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الزعيم الكوري يشرف على إطلاق صواريخ ويوجه بتعزيز القوة البحرية

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، في ظل تصاعد التوتر بين سيئول وبيونغ يانغ.
وسرعت بيونغ يانغ تجارب الأسلحة هذه السنة، بما في ذلك ما أسمته «نظام الأسلحة النووية تحت الماء» إضافة إلى صاروخ بالستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن «صاروخي كروز حلقا في السماء فوق بحر الشرق (المعروف باسم بحر اليابان)... ليضربا الجزيرة المستهدفة».
وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخين من طراز «بولهواسال 3-31»، مضيفة أن كيم جونغ أون «وجه» عملية الإطلاق.
وأعرب كيم جونغ أون عن «ارتياحه الكبير» بعد إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يحمل أهمية استراتيجية في تنفيذ خطة تحديث الجيش بهدف بناء قوة بحرية قوية»، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تفقد أيضا «بناء غواصة نووية»، كما ناقش القضايا المتعلقة ببناء سفن حربية جديدة أخرى.
وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية «سيركزون على تحسين القوة البحرية في البحر الشرقي واختبار أنظمة الأسلحة التي يمكن نصبها على غواصات، وكانت المحاولة الأولى عبر صاروخ كروز الاستراتيجي هذا».

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