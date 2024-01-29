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باكستان وإيران توسعان تعاونهما الأمني بعد أزمة الضربات الصاروخية

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت باكستان وإيران أهمية الحوار والتعاون لتعزيز العلاقات بينهما، وأعلنتا تشكيل آلية لهذا الغرض بعد التوترات الحدودية المسلحة بين البلدين الجارين.
وعقب اجتماع وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد امس، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن الجانبين اتفقا على العمل لتعزيز الأهداف المرجوة من السلام والازدهار على أساس الاحترام المتبادل، والنهج الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة. وشددا على أهمية الحوار والتعاون القويين باعتبارهما الطريق لمسار إيجابي وموجه نحو الأمام في العلاقات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني عقب مباحثاتهما الثنائية ان طهران واسلام آباد «لن تسمحا للإرهاب بتهديد» علاقتهما، في مؤشر تهدئة بعد تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين.
من جانبه، قال جيلاني، خلال المؤتمر الصحافي «تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير للغاية»، لافتا إلى أن العلاقات الجيدة بين البلدين «مصدر مهم لاستقرار المنطقة بأسرها». وأكد «أن البلدين عازمان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما».
وأشار إلى أن «احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم للتعاون بين باكستان وإيران». وقال «إنه تم تفعيل كل قنوات الاتصال الأمنية والعسكرية مع إيران لحل كل المشكلات»، مضيفا أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما على «إنشاء آلية بناءة رفيعة المستوى على مستوى وزيري خارجية البلدين».
وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن هذه الآلية «ستجتمع بالتناوب في كل من إيران وباكستان بشكل منتظم للإشراف على التقدم الذي يتم إحرازه في مختلف مجالات التعاون».
وأضاف جيلاني «لقد اتفقنا على نشر ضباط اتصال تم الاتفاق بشأنهم بالفعل في أقرب وقت»، موضحا أنه سيتم نشرهم في توربت وزاهدان، كما أن الأسواق الحدودية التي أنشئت سيتم تشغيلها بمعدل مبكر. وتدهورت العلاقات بين ايران وباكستان بشدة عندما شنت طهران في 16 يناير الجاري هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها «إرهابية» في باكستان، وردت الأخيرة بعد يومين بضرب «أهداف إرهابية» داخل الأراضي الإيرانية.

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