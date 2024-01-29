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روسيا المصادقة رسميا على ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادقت السلطات الروسية على ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس المقبل، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه بوتين بعد أن تم حظر جميع أشكال المعارضة.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على «تليغرام» امس «سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس».
وأعلن بوتين البالغ 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، في ديسمبر الفائت، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.
ولايزال المنافس بوريس ناديغدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.
واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.
ولخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، يتعين عليه أولا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير الجاري وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.
وقال هذا السياسي المخضرم، لكن غير المعروف لدى عامة الناس، لوكالة فرانس برس إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات «بداية نهاية عهد بوتين».
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل.
وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036. وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريبا، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.

MENAFN29012024000130011022ID1107783971

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