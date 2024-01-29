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وزير الخارجية القطري المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ان المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا ان التصعيد الحالي في القطاع لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة المحتجزين.
وأضاف في تصريح له «أحرزنا تقدما بشأن وضع الأساس للمضي قدما في مسألة المحتجزين».
وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان المحادثات بشأن الرهائن في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية.
ومضى بالقول «إن دورنا الرئيس كوسطاء هو أن نجمع الأطراف ونقرب المواقف»، مضيفا «لسنا طرفا في النزاع ونسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف، ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة، كما لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا».
وقال «انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار»، مؤكدا أن حدة الحرب جعلت الوضع أكثر تعقيدا.

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