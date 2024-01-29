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أوروبا تواجه ثورة مزارعين إغلاق طرق في ألمانيا وبلجيكا وجرارات تحاصر باريس

1/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشهد أوروبا ما يشبه «ثورة مزارعين» غاضبين بسبب انخفاض مداخيلهم والسياسات الزراعية التي تتخذها بلدانهم، حيث انضم مزارعون ألمان الى زملائهم في بلجيكا وفنلندا وپولندا وفرنسا واغلقوا أمس الطرقات المؤدية إلى عدة موانئ ألمانية، بينها ميناء هامبورغ، احتجاجا على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية في جميع أنحاء أوروبا.
وحذرت الشرطة في هامبورغ على منصة «إكس»، من أن «اضطرابات مرورية كبيرة حدثت في منطقة الميناء»، الأكبر في ألمانيا، ما تسبب في عرقلة جزء كبير من «حركة مرور الشاحنات».
كذلك، تسببت طوابير من مئات الجرارات في اضطراب حركة المرور في جميع أنحاء وسط مدينة هامبورغ، بينما نظمت تظاهرة للمزارعين أمام محطة القطار، حسبما أفادت السلطات.
وتعطل العمل في موانئ ألمانية أخرى، ففي ولاية ساكسونيا السفلى، منع مزارعون نحو 40 جرارا من الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة فيلهلمسهافن، وفقا للشرطة.
كذلك، أدى «تجمع» للمزارعين على طريق رئيسي قرب مرفأ بريمرهافن، إلى «تباطؤ كبير» في حركة المرور. وتدخل هذه الإجراءات في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون منذ عدة أسابيع إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينص على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026. وتستهدف هذه التحركات خصوصا الالتزامات البيئية الأوروبية المتزايدة المفروضة على القطاع، والزيادة في تكاليف الإنتاج منذ الحرب في أوكرانيا، والعبء الإداري الذي يقع على عاتق المزارع.
وفي فرنسا، قاد المزارعون الغاضبون جراراتهم لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى باريس ومدن كبرى أخرى، وسط مخاوف من تصاعد التوتر مع اشتداد حراك المزارعين. وأعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الذي يمثل معظم العاملين في المهنة، بدء فرض حصار على العاصمة أمس و«لأجل غير مسمى». وأغلقت الجرارات الطرق السريعة المؤدية الى باريس في لونغفيل وارومني.
وحول مدينة ليون (وسط شرق فرنسا)، استؤنفت التعبئة في وقت مبكر أمس، وفقا للشرطة في الرون، التي اشارت إلى تباطؤ في حركة السير عند القدوم من منطقة مونت دو ليون وإغلاق الطرق السريعة. وتوعدت الفروع المحلية للاتحاد بـ «تداعيات في جميع أنحاء المنطقة». وأعلنت الحكومة، من جانبها، تعبئة 15 ألف عنصر من الشرطة الاثنين لمنع الجرارات من دخول «باريس والمدن الكبرى».
وحذر الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات المزارعين أرنو روسو من أن المرحلة القادمة تحمل في طياتها «أسبوعا يزخر بالمخاطر، إما لأن الحكومة لا تنصت إلينا أو لأن الغضب سيصل إلى مستوى يدفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم» لكنه دعا أيضا إلى «الهدوء والعزيمة».
وقبل ذلك بيوم، أغلق مزارعون بلجيكيون طريقا سريعا في جنوب بلجيكا، لينضموا إلى تعبئة مماثلة للحراك الغاضب الذي يشهده قطاع الزراعة في فرنسا وألمانيا.
وفي عملية أدت إلى تباطؤ كبير في حركة المرور، تقدمت عشرات الجرارات على تقاطع رئيسي قبل أن تغلق السير على الطريق السريع E42 في شمال نامور بجنوب البلاد.
وقال بيار دولست، المتحدث باسم اتحاد المزارعين الشباب في بلجيكا والذي نظم التظاهرة، لوكالة فرانس برس، إنه أصبح «من المستحيل كسب دخل لائق» من الزراعة.
وأضاف «ندعو إلى إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة يأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض» موضحا «يتعين على جميع المزارعين أن يقوموا بالمزيد مع امكانات أقل. المزارعون على استعداد لبذل الجهود ولكن للقيام بذلك، يجب أن يكونوا قادرين على العيش الكريم». كما ندد دولست بالمنافسة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها.
وتم لصق لافتات على الجرارات كتب عليها «نهايتنا ستكون جوعك»، و«حلم الطفولة، وكابوس الكبار».

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