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أونروا على حافة التوقف والوساطة تتكثف لوقف حرب غزة

1/29/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن خدماتها ومساعداتها الانسانية المقدمة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة ستتوقف بنهاية فبراير المقبل إذا لم يتم استئناف تمويلها، فيما يعاني القطاع المحاصر كارثة انسانية مع مواصلة اسرائيل حربها الغاشمة عليه منذ 115 يوما.
وحثت المملكة العربية السعودية الجهات الدولية المانحة إلى مواصلة دعم (أونروا)، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها الاراضي المحتلة.
وقالت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس»: تتابع المملكة عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشددة على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة «أونروا» من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.
واضافت الوزارة: تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة «أونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وجددت المملكة قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف معارضته وقف تمويل «أونروا». وشدد في تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية على ان «شعب غزة يحتاج للإغاثة بشكل فوري، يجب أن يسمح له بالبقاء على أرضه».
وفي وقت أعلنت كل من النمسا واليابان تعلق تمويلها لـ«أونروا»، طالب الاتحاد الأوروبي الوكالة الأممية بتدقيق «عاجل» في عملها بعد اتهام إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر «إننا نطلب منهم (أونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية».
هدنة جديدة في الأفق
على الصعيد الديبلوماسي، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن «واشنطن تعتقد أن هناك إطارا لاتفاق جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة مع حماس»، مشددا على أن الولايات المتحدة تؤمن بوعد حل الدولتين.
في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مباحثات باريس ـ التي عقدت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر ـ انتهت بتقدم في المحادثات بشأن تبادل الأسرى.
وقالت إن رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) ومسؤول ملف الأسرى سيطلعون مجلس الحرب على نتائج اجتماع باريس، التي وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنيتاهو بأنها «بناءة».
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن مباحثات باريس تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.
وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
من جانب آخر، قالت «حماس» إن إطلاق سراح المحتجزين مرتبط بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وسحب جميع قوات الاحتلال.
وأوضح رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج سامي أبو زهري في تصريحات صحافية ان «نجاح نتائج لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة».
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية كشفت نقلا عن مسؤولين مصريين عن تقديم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن العرض الجديد يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تضمن العرض في مرحلته الثانية، إطلاق حماس سراح الجنديات الإسرائيليات الأسيرات، ومن ثم الجنود الأسرى، وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين في غزة إلى تل أبيب.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن العرض الجديد يشمل أيضا حصول «حماس» على ضمانات دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأميركية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي.
من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز الأميركية» عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن اتفاق تبادل الأسرى يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.
المجازر الإسرائيلية تتواصل في غزة
ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في غزة، مما أسفر عن عشرات القتلى، كما أطلق النار في محيط مستشفى الشفاء، واستمر في محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي.
وسقط عدد كبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين، نتيجة القصف المكثف الذي استهدف منازل ومخيمات ومستشفيات في وسط غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب قوات الاحتلال «19 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 165 قتيلا و290 مصابا خلال 24 فقط»، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب إلى 26422 قتيلا، وما لا يقل عن 65087 مصابا.
وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبالتوازي، خاض مقاتلو فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بمحاور عدة، أبرزها في خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة.

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