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التجارة العالمية ومعضلة جديدة

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد الشحن البحري من أقدم صور الشحن التاريخية وذلك عن طريق السفن التجارية التي تطورت عبر الزمن لتصبح ناقلات وبواخر تجارية عملاقة تجوب البحار والمحيطات، ونظرا إلى أهمية الشحن البحري منذ فجر التاريخ قامت الكثير من الدول ببناء أساطيل سفن تجارية لتسهيل حركة تبادل البضائع على مستوى العالم.
فهو يمد الاقتصاد العالمي بالحياة، ويؤثر بشكل ملموس على التجارة العالمية وتطور الاقتصاد، خصوصا أنه مسؤول عن نقل ما يزيد عن 80% من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم، كما تسير خطوط الشحن من مرافئ البلدان الصناعية الأكبر في العالم، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى مرافئ رئيسية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط.
المخــاطـر الجيوسياسية والاقتصادية: أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن العابرة في البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب إلى تعطيل التجارة الدولية على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا. ودخلت كبرى الشركات العالمية في أزمة نقل بحري وارتفاع أسعار الشحن، مع اضطرار السفن العملاقة إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح باعتباره بديلا عن قناة السويس المصرية التي تمثل نحو 15% من حركة الشحن العالمية.
كما أدى تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى اتخاذ العشرات من شركات الشحن الكبرى قرارا بالتوقف مؤقتا عن استخدام البحر الأحمر لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية من البضائع الاستهلاكية والغذائية من الشرق الأقصى ودول الخليج العربي نحو أوروبا والغرب، وتغييره بالالتفاف نحو افريقيا عبر رأس الرجاء الصالح الذي يزيد طول الرحلة الواحدة بنحو 9 أيام.
تعد قناة السويس، وهي ممر مائي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق أطول حول قارة افريقيا.
وتمر نحو 10% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال عبر قناة السويس، بينها نحو ثلثي النفط الخام القادم من منطقة الخليج (بلومبيرغ).
أزمة قناة بنما: تعرف قناة بنما، التي تصل بين المحيطين الهادي والأطلنطي في أميركا الوسطى، أزمة غير مسبوقة سببتها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مياه المحيطات، مما أدى إلى نقص المياه فيها.
فقد اضطرت إدارة القناة الى خفض عدد السفن العابرة يوميا من 37 سفينة إلى 18 سفينة، مما أثر بصورة كبيرة على حركة التجارة العالمية، وضاعف من اضطرابات الأسواق وسلاسل التوريد حول العالم. وتعد تلك هي المرة الأولى التي تضطر فيها قناة بنما إلى تقييد عدد السفن المارة بها.
أما أسباب هذه الأزمة، فقد عرف العام الماضي مستويات غير مسبوقة من الجفاف، وسجل عام 2023 بعضا من أعلى درجات الحرارة في التاريخ، وأثرت درجات الحرارة المرتفعة في المحيط الأطلسي وتأخر بدء موسم الأمطار في دول أميركا الوسطى، تأثيرا مباشرا على مستويات المياه في خزانات قناة بنما والبحيرات المجاورة التي تعتبر ضرورية لعملياتها ولمرور السفن والحاويات من خلالها بين المحيطين الهادي والأطلنطي.
وبالنسبة للتداعيات على حركة التجارة العالمية في 2024، فإن استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في مهاجمة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، أدى إلى انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 40% حيث تحولت السفن حول الدوران حول القارة الأفريقية. في الوقت ذاته انخفضت التجارة عبر قناة بنما ثاني أكثر ممرات الشحن ازدحاما بنسبة 30% منذ نوفمبر2023.

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