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رصيد الكويت المشرّف

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت «الأنباء» الغراء، في عدد الخميس 25 يناير خبرا، يحمل مضمونه في نظري أهمية كبرى وقيمة تضاف إلى رصيد الكويت المشرف، حكومة وشعبا.
الخبر الذي جاء في الصفحة الثانية يتحدث عن تزكية الكويت لرئاسة اللجنة العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهي اللجنة التي تشكلت بناء على قرار الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية، وقتها أكد المندوب الدائم لدولة الكويت السفير طلال المطيري أن هذه التزكية تعكس مدى التقدير العربي لدولة الكويت في دعم القضية العادلة.
ومن وجهة نظري أن المسألة ليست متوقفة عند التقدير للموقف الكويتي المعروف تجاه القضية الفلسطينية منذ أمد طويل، بل إن المسألة تتعدى ذلك بكثير، لتصل إلى مستوى عال وكبير وصلت إليه الكويت بفضل قيادتها الحكيمة، ومواقفها الثابتة التي لاتتزحزح مهما هبت العواصف وتقلبت الأمور.
إن الكـــويت خــرجت من أزمتها إبان الغزو الصدامي الغاشــم، وقــد امتلأت تحديـــا وقوة، ولم يكــن في نيتها أبــدا أن تنتـــقم أو تثأر من الذين ساندوا المقبور صدام حسين، بل إنها تسامحت بحذر وحيطة، وكلما وجدت أن النفوس بدأت تدخل في مراحل السلام، اطمأنت، وعادت إلى عادتها المتأصلة في نفسها، وهي التسامح والميل كل الميل إلى السلام، وبالتالي لم تتخل مطلقا عن دورها العربي والإسلامي، خصوصا في شأن القضية الفلسطينية.
ومن خلال هذه المواقف الثابتة للكويت، جاء الإجماع العربي عليها لتترأس هذه اللجنة، التي تدافع عن الحق الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيها، خصوصا في غزة التي يعاني أهلها الأمرين، بسبب التعنت الإسرائيلي، الذي أمن العقوبات الدولية، وضمن المساندة الأوروبية والأميركية، فأصبح لا يأبه لأي مشاعر إنسانية، وقرر أن يذيق أهل غزة الألم بشكل مستمر.
وخلال هذه المهمة التي تضطلع بها الكويت، فإننا نتمنى أن تنجح في مسعاها الإنساني وتتمكن بمساندة عربية وإسلامية ودولية، من أن توقف نزيف الدماء الذي طال أهل غزة، لتعود الابتسامة إلى شفاه الأطفال، والفرحة إلى قلوب الأمهات.
إننا نفخر ببلدنا الكويت، الصغير في مساحته الكبير في مواقفه، وكل ذلك حدث بفضل قيادتها الحكيمة، وأهلها الذين يتمتعون بالحس العربي، وبالسلام الداخلي وحب الخير قولا وفعلا.

MENAFN29012024000130011022ID1107783965

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