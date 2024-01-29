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لهذا السبب أفكر بالتقاعد!

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أكبر وأجمل المشاريع التنموية في بلدنا هو جسور طريق الجهراء السريع الذي اختصر اكثر من نصف ساعة إلى 40 دقيقة في مشاوير الذاهبين والقادمين الى مدينة الكويت العاصمة من الجهراء وضواحي الدائرة الرابعة. تصميم هندسي اعجازي و3 حارات شاسعة مع طريق خدمة جانبي مشروع عالمي بكل المقاييس يشكر عليه بلدنا الحبيب الكويت.
لكن مثلما يقول المثل المصري «الحلو ما يكملش»، قيادة البعض واستهتارهم بكل أسباب السلامة في طريق الجهراء السريع اصبحت كابوسا مرعبا لمرتادي هذا الطريق الجميل، حيث تشاهدهم من خلفك على بعد 100 متر او اقل وهم مندفعون نحوك بسرعة لا تقل عن 140 او 150 كلم/ساعة، حتى إنك تقول لنفسك «بس خلاص راح يصدمني ويعدمني ويعدم نفسه»، لكنه يلف عنك في آخر لحظة وقد حبست انفاسك واستعددت للنهاية.
هذا الكابوس المرعب أواجهه يوميا، خاصة في الصباح في طريقي للدوام، والذي استغربه وجود اكثر من 20 كاميرا مرور من النوع الاسود المتطور والتي من المفترض أنها تلتقط كل شاردة وواردة، ومع هذا يستمر هذا الاستهتار والرعونة كل يوم على هذا الطريق.
لكـن مـا هو سبـــب هـــذه الظاهرة الخطيرة؟
السبب برأيي هو امران لا ثالث لهما: ضعف المخالفات المرورية الخاصة بالسرعة والرعونة والاستهتار، وكذلك طول مدة وصولها للمخالف، لذلك فالمطلوب مضاعفة قيمة المخالفات وبرمجتها لتكون مثل رسائل البنك تصلك في اللحظة نفسها.
هذا هو الحل الوحيد لنحافظ على شوارعنا آمنة، بعد ان اصبحت القيادة في أحايين كثيرة تجربة مرعبة ومتعبة نفسيا، خاصة مع دخول السيارات الكبيرة والقوية.
خطورة هذا الوضع أوصلتني لدرجة انني بدأت افكر في طلب التقدم للتقاعد المبكر، فقط لتجنب هذا الفيلم المرعب اليومي. وأنا لست الوحيد المنزعج من هذه الظاهرة، بل عموم الشعب يشاركني عدم الرضا عن تصرفات بعض السائقين الخطرة في شوارعنا وطرقنا.
نقطة أخيرة: مؤيد وبشدة تركيب كاميرتين أمامية وخلفية على سيارة كل مواطن، وسأعملها بالسيارات التي املكها، فإحدى فوائدها تحفظ حقك في حال حدوث حادث لا سمح الله، وهي كذلك أداة لتوثيق مخالفات بعض المستهترين الخطرة على حياة مرتادي الطرقات فتقوم بإرسالها لواتساب «الداخلية» ليقوم رجال المرور بمخالفتهم وعقابهم.

ghunaimalzu3by@

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