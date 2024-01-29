Tuesday, 30 January 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن السيبراني استعداد أم مجرد ضغطة زر؟

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في عصرنا هذا، حيث الاتصال بالإنترنت يمثل جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نجد أنفسنا محاطين بتهديدات رقمية متزايدة.
لكن السؤال هو: هل نحن مستعدون فعلا لمواجهة هذه التحديات؟
المعضلة الأساسية تكمن في غياب الوعي الكافي. الكثير من الأشخاص لا يدركون المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت ولا يعرفون كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد هذه التهديدات.
مثال على ذلك، لا يزال النصابون يستخدمون الأساليب التقليدية كالاتصالات الهاتفية، متنكرين في ثوب ممثلين للبنوك أو الشرطة أو حتى وزارة الصحة. استمرارية هذه الأساليب تعود ببساطة إلى نجاحها مع قطاع من الناس، الأمر الذي يعكس نقص الوعي.
لذا، تبرز أهمية تعزيز الحملات التوعوية وتشجيع الأشخاص على المشاركة في دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني.
هذه الدورات يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر المحتملة، حيث تعلم الأفراد كيفية التعرف على التهديدات المحتملة وكيفية التعامل معها.
من الضروري أيضا نشر الوعي حول أهمية الأمور الأساسية مثل التحديثات المنتظمة للبرامج، عدم فتح الروابط المشبوهة، واستخدام كلمات مرور قوية.
هذه الخطوات بسيطة ولكنها فعالة في تقليل فرص الاختراق والهجمات الإلكترونية.
الجــانب المهم هنا هو التكلفة، فالهجوم الســيبراني الناجح يمكن أن يكلف الأفراد والشركات ملايين الدنانير، فضلا عن فقدان المعلومات الشخصية وخطر التجسس والابتزاز.
في ختام الأمر، الاستثمار في التدريب والتوعية ليس فقط وسيلة للحماية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر أمانا في عالم تسيطر عليه التكنولوجيا والاتصالات الرقمية.

MENAFN29012024000130011022ID1107783963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث