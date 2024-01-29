Tuesday, 30 January 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلٌّ في مجاله

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع نهاية العام الماضي وكل ما يحمل في طياته من أحزان وأفراح وإيجابيات وسلبيات، انطوى بكل ما يحمل رغم أننا كنا متفائلين حتى النخاع سواء أكان ذلك على مستوى الافراد أم الحكومة آنذاك، وها نحن نتفاءل من جديد بقدوم عام جديد وعهد جديد لعل وعسى نستطيع ان نحقق بعض الاماني والآمال التي تملأ صدورنا، وتشغل عقولنا.
عزيزي القارئ: في بداية هذا العام لو كتبنا امانينا كل في مجاله وبدأنا الخطوات والسبل الصحيحة لإنجازها وتحقيق ما نصبو اليه لتمتعنا بالسعادة الحقيقية وهي السعادة الضائعة عند اغلبنا واولها سعادة الدين، كل منا يتمنى الجنة ونعيمها ولكي نصل اليها يراد منا الصلاة في اوقاتها والزكاة والحج وايضا حفظ اللسان الذي هو سبب اغلب مشاكلنا وهمومنا، وقد يصل بنا الى حرماننا من ريح الجنة، نعم قد نحرم من ريح الجنة حتى لو كنا محافظين على صلاتنا وصيامنا، ففي الحديث الشريف قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أإنا لمؤاخذون بما نقول به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، الا حصائد ألسنتهم».. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ايضا: «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، ان اهتمامك وانشغالك بأمورك التي تعنيك تعود عليك وعلى عائلتك ومجتمعك بفوائد جمة وعظيمة اهمها التعاون وإشاعة روح الجدية والعمل والتلاحم فيما يحفظ للمجتمع مكانته المرجوة بين المجتمعات الاخرى التي تعمل للمستقبل وتترك الماضي للماضي.
عزيزي القارئ: إن الشخص الراقي هو الذي يجد خيره في خير امته وخير امته في خيره، واعلم انك، ان لم تشغل نفسك بالطاعة شغلتك بالمعصية، فمن اهتم بأمر الناس نسي أمر نفسه، فاهتم بأمرك ودعني أهتم بأمري ومستقبل مجتمعي ودعنا نترك ما لا يعنينا من احاديث ومناقشات فيها من الشر الكثير والمنفعة القليلة، وليس معنى ذلك ألا نهتم بأمور امتنا العربية والاسلامية على ان ينصب هذا الاهتمام فيما يعود على امتنا بالخير والنفع، فيجب علينا مواجهة كل مشكلة تقابلنا ونحدد اسبابها، ونضع الحلول المناسبة لها، ولا نتركها تكبر وتتفاحل، وان يكون نقدنا من اجل البناء، وليس من اجل الهدم، لكن السؤال هنا: هل قرارات المسؤولين تضع دائما في الحسبان ما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوازي أي تجاوز في هذه القرارات تجاوزات كلام اللسان بالذنب والمعصية؟ هذا من باب الاستفسار! اما من باب التفاؤل في عامنا هذا، فإنني ادعو كل صاحب قرار إلى مراجعة كل قراراتهم وممارساتهم والحرص على تجنب كل ما من شأنه الإساءة للكثير من المواطنين وإن نفع القليل منهم، وأن يكون الهدف من أي قرارات هو تحقيق المصلحة العامة، وهو ما يمكن أن يقيمه المواطنون كل في مجاله.

MENAFN29012024000130011022ID1107783962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث