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ولاتلبسوا الحق بالباطل

1/29/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «الحق أبلج والباطل لجلج». الحق هو الله تعالى، محق الحق ومزهق الباطل، وفي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح اهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، ولأن الحق قامت عليه السموات والأرض ورد ذكره في القرآن الكريم في ثلاثة وثمانين ومائتي موضعا، أما الأبلج فمعناه البين الواضح والظاهر الذي لالبس فيه، ولجلج من التلجلج بمعنى الالتباس والتردد والتلعثم وعدم الإفصاح، ولا شك ان الحق يعلو ولا يعلى عليه، قضى بذلك الحكم العدل، (ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ـ البقرة: 42)، وفي الحق يقول الشاعر:
ألم تر ان الحق تلقاه أبلجا
وأنك تلقى باطل القوم لجلجا
ولا ثبات للباطل طال الزمان أو قصر، ولا يتبعه إلا أوباش الناس وسقطهم وأراذلهم، ممن لا عقول لهم وممن باض الشيطان وفرخ في صدورهم، يعاندون الحق أصيبوا ببصرهم وبصائرهم، ثم ان الحق والباطل ضدان لا يجتمعان فالله مع الحق والشيطان مع الباطل، ومهما بلغ الباطل مبلغه أمره الى زوال وهذه سنة المولى عز وجل في الدنيا (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ـ الإسراء: 81).
وقد قيل في الامثال: «دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، للباطل جولة ثم يضمحل وللحق دولة لا تنخفص ولا تذل» والعاقل لايبطل حقا ولايحق باطلا، والخير كله والرجوع الى الحق خير من التمادي ودحض الباطل، فحق يضر خير من باطل يسر، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ودمتم سالمين.

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