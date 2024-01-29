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الضائقة المالية تمنع سحاب من التدريب حتى الآن

1/29/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يعد فريق سحاب لكرة القدم الوحيد من بين فرق المحترفين، الذي لم يباشر تحضيراته للاستحقاقات المقبلة حتى الآن، على الرغم من اقتراب موعد انطلاق مباريات مرحلة الإياب، والمقررة بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بكأس آسيا قطر 2023، حيث لم يستقر النادي على مدير فني جديد يقود الفريق، فيما ينتظر اللاعبون تجاوب إدارة النادي في تأمين جزءا من مستحقاتهم المالية والتعاقد مع مدرب.
وتشير المعلومات الواردة من مقر النادي، إلى أن اتصالات جرت بين الإدارة واللاعبين لبدء التدريبات، لكن الأمر لم يتم احتجاجا على عدم تسلمهم المستحقات المالية منذ أشهر، وتبذل إدارة النادي جهودا كبيرة في تأمين الموارد المالية خصوصا في ظل الأزمة التي يمر بها النادي حاله حال معظم أندية المحترفين في الموسم الحالي، حيث تسلمت أندية المحترفين النسبة الأكبر من مستحقاتها المالية من الاتحاد، إضافة إلى عدم قدرة الاتحاد إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وغياب الدعم الحكومي المناسب.
ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف من الأعباء المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك.
وتأمل جماهير فريق سحاب من الإدارة بالتوصل لحل سريع في موضوعي تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والإعلان عن المدير الفني الجديد، حيث أصبحت المنافسات على الأبواب، كما تمنت الجماهير على الشركات والمؤسسات والشخصيات في مدينة سحاب، دعم الفريق والوقوف إلى جانبه، من مبدأ التكاتف والواجب على المجتمع المحلي في دعم الرياضة وشباب المنطقة.
وشهدت مرحلة الذهاب والتي لم تنته حتى الآن، حيث يتبقى 4 مباريات مؤجلة تقام بعد عودة منتخب النشامى من قطر، العديد من الأزمات في الأندية ومنها فريق سحاب، ما تسبب في إضرابات اللاعبين عن التدريبات في مناسبات كثيرة، بسبب المطالبات المالية والمستحقات المتأخرة، وعدم قدرة الإدارات على تلبية طلبات الأجهزة الفنية والإدارية. وضرب فريق سحاب الرقم القياسي حتى الآن في تغيير المدربين؛ حيث بدأ موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة فقط، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة التالية، قبل أن يستقيل بسبب الأوضاع المالية الصعبة، ليكون محمد المحارمة المدرب الجديد لكنه لم يصمد كثيرا اعتراضا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق، ليتولى المدرب طارق الكرنز قيادة الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري قبل أن يستقيل.
ويحتل فريق سحاب المركز الأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية مباريات بمرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط، حيث حقق فوزا وحيدا وتعرض إلى 5 خسائر وتعادل في 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، ويعد دفاعه الأضعف بعدما دخل مرماه 24 هدفا، وينتظر الفريق مباراة مؤجلة بدور 16 من كأس الأردن مع فريق الفيصلي.

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