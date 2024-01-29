المنتخب الوطني لكرة القدم يستبعد الدردور من كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة - قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023.
ويأتي قرار الاستبعاد بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.
يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليضرب موعدا مع طاجيكستان الجمعة المقبل على ستاد أحمد بن علي
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