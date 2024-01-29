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المنتخب الوطني لكرة القدم يستبعد الدردور من كأس آسيا

1/29/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023.

ويأتي قرار الاستبعاد بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليضرب موعدا مع طاجيكستان الجمعة المقبل على ستاد أحمد بن علي

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