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أمراض تبدو أعراضها وكأنها مشكلات في القلب

1/29/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يشير الدكتور فاديم زاكييف اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن أعراض اضطرابات المعدة شبيهة بأعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب عدم انتظام ضربات القلب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويقول الدكتور: "هناك حالات يأتي فيها المرضى إلى وحدة القلب لأنهم يعانون من آلام شديدة في الصدر ويشتبه في إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. وعند فحصهم يتضح أنهم يعانون من تلف تآكلي في المعدة وليس من نوبة قلبية. وعلى العكس من ذلك، هناك مرضى يشتكون من الغثيان والتقيؤ والضعف ويعتقدون أنهم يعانون من مشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، وعند فحصهم يتضح أن السبب هو إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. لذلك إذا شعر الشخص بتوعك عليه باستشارة الطبيب لاستبعاد الحالات المرضية الخطيرة".
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب فتق في المريئ اضطرابا في ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطير.
ويشير الطبيب، إلى أن الهربس النطاقي (herpes zoster)، الذي يصيب عادة كبار السن، يصاحبه عادة طفح جلدي مؤلم على طول الأعصاب، ويظهر أحيانا في منطقة القلب، لذلك يمكن الخلط بينه وبين احتشاء عضلة القلب. كما أن بعض أمراض العمود الفقري يمكن أن تسبب الألم في منطقة القلب.
ويقول: "أي أمراض التهابية، بما فيها التي تصيب الجهاز الهضمي أو حتى الجلد (الصدفية)، تزيد من تصلب الشرايين، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. وهناك مفهوم "القلب الرئوي" - وهو تضخم الجانب الأيمن من القلب الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، على سبيل المثال، مرض الانسداد الرئوي المزمن. كما أن القصور الكلوي المزمن، هو عامل خطر قوي لمشكلات القلب، ومعظم المرضى الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة".

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