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عدالة: التزام الأردن بتعهداته الطوعية للاستعراض الشامل لحقوق الإنسان

1/29/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان- أكد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، أن الأردن التزم بتعهداته الطوعية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عبر التزامه بالمشاركة في الدورة الـ4 التي جرت الخميس الفائت في جنيف بسويسرا.
وأضاف المركز في بيان صحفي، إن الأردن حظي باحترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قدمت توصياتها للأردن وبلغت 111 دولة، استنادا على ملاحظاتها أثناء جلسة الاستماع التفاعلي.
وقال مدير المركز المحامي عاصم ربابعة، إن الأردن حقق إنجازات مهمة، للارتقاء بحقوق الإنسان، عبر الوفاء بالتزاماته والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، برغم الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهه.
وبيّن أن الدول التي عرضت توصياتها، أيدت وشجعت الحكومة على التفاعل مع آليات الأمم المتحدة الدولية، والتعاون والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ جملة واسعة من توصيات الدول في الاستعراض الماضي 2018، وذلك برغم الظروف الشائكة التي تشهدها المنطقة العربية من صراعات.
وأضاف ربابعة أن "الجهود الملموسة والإنجازات الوطنية، تشير إلى رؤية الأردن الدائمة نحو تعزيز الحقوق والحريات، والتقدم المجتمعي المستدام، وتعزيز مكانته عالميا كدولة تلتزم بقضايا حقوق الإنسان".
وكانت الحكومة قدمت تقريرها الوطني المتعلق بحقوق الإنسان، والذي يشمل التقدم والتحسينات التي تحققت الفترة الماضية، كما قدمت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشاركة في هذا الاستعراض تقاريرها وتوصياتها.
وتركزت أعمال الاستعراض على عدة مجالات، من بينها الحق في التعليم، وحقوق المرأة، والأقليات، والعدالة الجنائية، والعمال والعمال المهاجرين، والأطفال، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحياة.
وأشادت الدول المشاركة في الاستعراض، بالتقدم الذي أحرزه الأردن في بعض المجالات، كتوسيع نطاق التعليم وتحسين وضع حقوق المرأة.
وتضمنت التوصيات التي عُرضت على الأردن وبلغت نحو 277 توصية، ضرورة تعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف الجنسي والأسري، وتحسين نظام التعليم والوصول للتعليم الأساسي لجميع الفئات العمرية، ومواصلة تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها، والتعاون مع المنظمات الدولية والشفافية في التعاون معها، وضرورة مكافحة التمييز خاصة للفئات الهشة والأقل حظاً، وتعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة لتوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ووقف عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب.
وتعكس مشاركة الأردن في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها دعم تعزيز وضمان حقوق الإنسان الفترة المقبلة، عبر فحص سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان، عبر الاستعراض، وستعمل الحكومة على تقديم استجابتها الرسمية للتوصيات، والتي تشمل التزامها بتحقيق التحسينات وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار مركز عدالة في بيانه إلى أن أكثر التوصيات من حيث الكم تركزت في المرتبة الأولى حول حرية الرأي والتعبير والإعلام عبر 29 توصية، نسبتها من مجموع التوصيات 10.5 %، يليها التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بواقع 28 توصية، وثالثاً حقوق الطفل بواقع 26 توصية نسبتها 9.5 % من مجموع التوصيات.
وقال، إن التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة بلغت 24 توصية، وحلت رابعاً بنسبة بلغت 8.7 %، وخامساً ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة 23 توصية، فيما جاء الحق في الحياة والحرية الشخصية وعدم التعرض للتعذيب في المرتبة السادسة، وبنفس المرتبة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الوطنية، وأيضاً التزامات الأردن الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان بواقع 22 توصية وبنسبة بلغت 8 % من مجموع التوصيات لكل منها.
وبين أن عدد التوصيات المتعلقة بالحقوق العمالية حلت في المرتبة السابعة عبر 17 توصية بلغت نسبتها 6 %، يليها التوصيات ذات الصلة بالتنمية والبيئة في المرتبة الثامنة عبر 13 توصية نسبتها 4.7 %.

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