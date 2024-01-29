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سوق سوداء للمياه الجوفية تهدد بنضوب مصادر التغذية

1/29/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - حذرت دراسة دولية متخصصة جرت بالتعاون مع وزارة المياه والري، من تفاقم أزمة الموارد المائية لدى المملكة، نتيجة تهديدات تجابه ما وصفته بالـ "التجارة غير المشروعة للمياه الجوفية".
وفي الدراسة التي تم تطوير نموذجها من قبل فريق بحثي في مركز هيلمهولز للأبحاث البيئية بالتعاون مع باحثين من جامعة ستانفورد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبدعم من وزارة المياه والري، وحصلت "الغد" على نسخة منها، تحقق الفريق من تقديراته "باستخدام عدة مصادر للبيانات، بما في ذلك عدد صهاريج المياه النشطة المرخصة وكمية تدفق مياه الصرف الصحي".
وقالت الدراسة التي نشرها تقرير لـ"نيتشر ميدل إيست"، وحمل عنوان "السوق السوداء في الأردن تهدد أمنها المائي": "استخدمنا النموذج للتنبؤ بكيفية تأثير الطلب المتغير وكميات المياه الجوفية على تطوير أسواق المياه الناقلة في سيناريوهات مختلفة".
وفيما كشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر سستينابيليتي" للمرة الأولى، عن مساهمة النقص الحاد في المياه بالأردن، "في إنشاء سوق سوداء محلية لهذا المورد الثمين"، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، حرص الوزارة على الاستمرارية بحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية جرّاء أي اعتداء أو استخدام مخالف لأي مصدر مائي في مختلف مناطق المملكة.
وقال سلامة في السياق ذاته، إن أي كميات مياه يتم سحبها بشكل غير قانوني، يتم تقديرها عند ضبطها، وحسب الأغراض المسحوبة إليها، وذلك وفق أحكام القانون، سواء كانت على شكل بئر مخالفة، أو أي شكل من أشكال الاعتداءات الأخرى على مصادر المياه.
وعودة لتفاصيل الدراسة، كشف الفريق البحثي أن "بعض شركات القطاع الخاص المرخصة من قبل الحكومة الأردنية لتقديم هذه الخدمة، تقوم بسحب المياه الجوفية بشكل غير قانوني، ما يعرض الأمن المائي في المملكة للخطر".
وتهدف هذه الدراسة للتأكد من مدى تأثير مياه الصهاريج التي تباع في المناطق الحضرية بالأردن، على إمدادات المياه الجوفية في البلد الذي يعاني من شح المياه، وفق التقرير.
وبناء على تصريحات للباحث في مركز هيلمهولتز للأبحاث البيئية والمشارك في الدراسة كريستيان كلاسيرت، والواردة في التقرير ذاته، "في المجمل، وجدنا أن مبيعات مياه الصهاريج هذه تصل إلى 10.7 أضعاف الكمية المسجلة في السجلات الرسمية، ما يشير إلى عمليات استخراج غير قانونية واسعة النطاق للمياه الجوفية".
وأشار كلاسيرت في السياق ذاته، إلى أن شبكات المياه العامة في الأردن توفر المياه لمدة 36 ساعة في المتوسط أسبوعيا، ما دفع 92% من الأسر الأردنية إلى اللجوء إلى شراء مياه الصهاريج.
وبين أن "ارتفاع أسعار المياه بالصهاريج يُعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة نقلها عبر الطرق، بدلا من نقلها بكفاءة عبر شبكات الأنابيب العامة".
ووفق الدراسة، فإن "سوق ناقلات المياه يتكبد تكاليف أعلى بمقدار 4.8 مرات من التكاليف المترتبة على شبكات خطوط الأنابيب".
وأرجع التقرير نقص المعلومات المتوفرة عن "سوق المياه بالصهاريج"، نتيجة "الطبيعة غير الرسمية وغير المنظمة" لهذا السوق، حيث قام فريق البحث بالتوفيق بين نماذج مختلفة للطلب على المياه الجوفية في المناطق الحضرية، مع مراعاة النقص في إمدادات المياه عبر الأنابيب العامة، واستعداد أصحاب الآبار لبيع المياه، وتكاليف النقل البري للمياه، للتوصل إلى نموذج قابل للتطبيق اقتصاديا للبيع من خلال ناقلات المياه.
وأشار كلاسرت إلى التراجع السريع في منسوب المياه الجوفية بالمناطق التي تتزايد فيها أعداد الآبار غير المرخصة، وفي المناطق الحضرية مثل العاصمة عمان، وفي مدينة الزرقاء، حتى إن بعض المناطق شهدت انخفاضا بمقدار 3.5 مليون متر سنويًا في منسوب المياه الجوفية.
وفي مواجهة أزمة الاعتداءات على المياه في مختلف مناطق المملكة؛ أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن الوزارة فعلت خطة حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، وهي الاعتداءات على هذه المصادر والاستعمالات غير المشروعة.
وأوضح حينها، أنه تم ردم 1481 بئرا مخالفة، وضبط 90,254 ألف اعتداء على خطوط رئيسة، وحجز 110 حفارات مخالفة، وأزيل 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن، و31.973 اعتداء عن قناة الملك عبد الله، وإحالة 985 قضية للقضاء، وإزالة 162 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا.
وتتعاظم مخاطر "احتضار" كميات المياه الجوفية من الأحواض المائية المتجددة لاستخدامات الشرب، من الآبار الحكومية والخاصة، وتهديدها بالنضوب بحلول العام 2040، وسط توقعات بانخفاضها من 251 مليون متر مكعب في العام 2018 إلى 73 مليونا حتى العام 2040، بتراجع نسبته 71 %، وفق دراسة رسمية سابقة حول تقييم توافر موارد المياه وقابليتها للاستغلال.
وحذرت الدراسة، التي كانت "الغد" انفردت بنشرها وتمحورت حول مصادر المياه القابلة للاستغلال، وأعدتها وزارة المياه والري – سلطة المياه وسلطة وادي الأردن في العام 2020، بالتعاون مع إدارة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، من خطورة استمرارية الانخفاض في إنتاج المياه الجوفية، والناجم "أساسا عن الإفراط في الاستخراج"، مشيرة إلى أن استخراج المياه الجوفية يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف كمية التغذية الطبيعية لها.
وأجمع المختصون، في وقت سابق، على أن تحلية مياه البحر من خلال تسريع وتيرة العمل بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، هو أمر لا بديل عنه في ظل شح الموارد المائية الأخرى واستنزافها، معتبرين أنها مصدر مستدام لإراحة بعض الطبقات المائية الجوفية المستنزفة وإعادة تأهيلها.

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