مسيرة ملكية ترتقي بتعزيز قدرات الاقتصاد وتفعيل منظومته على مختلف المستويات

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- مسيرة حافلة بالإنجازات، يتوجها جلالة الملك عبدالله الثاني بجهوده الدؤوبة في رفيع سوية الاقتصاد الوطني، وتطويره، والارتقاء بمناخاته، وتعزيز قدراته الاستثمارية، وتفعيل منظومته محليا وإقليميا وعالميا.

وفي هذا النطاق، أكد ممثلو فعاليات اقتصادية ومجتمع الأعمال، أن الأردن حقق إنجازات اقتصادية واسعة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ما عزز مكانة المملكة اقتصاديا واستثماريا كدولة واعدة في المنطقة.

وأكدوا بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم، إن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن، لجعله قادرا على استقطاب الاستثمارات، عن طريق مزايا وحوافز جرى توفيرها، في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي الساعية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام.

وبينوا أن جلالته يتابع باهتمام، هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، للوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة.

ولفتوا إلى توجيهات جلالته المستمرة، لمعالجة ما يواجه بيئة الأعمال في المملكة من تحديات وعقبات، وإيجاد حلول مناسبة لها، والإسراع بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق للأردن في مئويته الثانية، داعين للإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.

بدوره، اكد مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن، أن الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، يمثل محطة للوقوف على أهم انجازات المملكة، منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، بمختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.

وقال المجلس في بيان له، إن الأردن حقق في عهد جلالته قفزة نوعية، واستطاع تجاوز تحديات وصعوبات اقتصادية عديدة، وأرسى دعائم بناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وأسهم بتوفير حياة أفضل للأردنيين، ويعمل بأقصى الطاقات لضمان مستقبل أفضل لهم.

واضاف، أن الأردن بقيادة جلالة الملك جابه التحديات وتجاوزها بعزيمة وهمة، ماضيا نحو التقدم الاقتصادي والنمو، اذ انتهجت المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي، وانخرطت بقوة في تيار عولمة الاقتصاد، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة متعدد الاطراف، ما وفر فرصا لمنتجاتنا كي تصل لأكثر من مليار مستهلك.

وشدد على ان جهود جلالة الملك ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، تبث الأمل دائما في نفوس المشتغلين في القطاع التجاري والخدمي، للمضي نحو مواصلة العمل برغم الصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وقادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة.

وأشاد بجهود جلالته المكثفة ومواقفه المتقدمة في نصرة الأشقاء بقطاع غزة والضفة الغربية، والدفع لوقف الحرب الظالمة على القطاع، عبر توجيهاته وتصريحاته وجولاته واتصالاته، التي يؤكد فيها ضرورة وقف العدوان الغاشم، ومساندة الأشقاء وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وأوضح المجلس، أن القطاع التجاري والخدمي، المشغل الأول لليد العاملة الأردنية، بعدد يصل لنحو نصف مليون وظيفة، وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتأمين السلع والبضائع للسوق المحلي، إلى جانب جهوده بالترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد والتجارة، وتوطيد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية والأجنبية.

الخضري: الجهود الملكية فتحت الأبواب لنمو الصادرات

رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أكد أهمية جهود جلالة الملك في رسم خريطة الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما أسهم بزيادة الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.

وقال الخضري إن الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته، تمكن من إبرام شراكات اقتصادية ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما هيأ الفرص أمام المنتجات الأردنية للوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك في العالم، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وأضاف، أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عهد جلالة الملك، فارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دينار في العام 2022، وباتت تصل حاليا لنحو 150 سوقا في العالم.

الرواجبة: جهود الملك نقلت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي.

وقال الرواجبة، إن الأردن تمكن وبفضل الدعم الملكي السامي المتواصل، من بناء قطاع اتصالات قوي ومنافس، أسهم بتطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، علاوة على الانتقال بالخدمات لمرحلة الجيل الخامس والتحول الرقمي.

واضاف إن "قطاع الاتصالات، نما كثيرا السنوات الماضية، بفضل ما يحظى به القطاع من رعاية دائمة ملكية، ما وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال". مبينا أن الأردن استقطب شركات عالمية للاستثمار والعمل عبر المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة، ما وفر آلاف فرص عمل للأردنيين.

وأشار الرواجبة للفرص الواعدة المتاحة في القطاع، وللمواهب التي يزخر بها الأردن فيه، ما يمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.

وأكد أن الشركات الأردنية العاملة في القطاع، قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة بتوفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية. مشيرا لأهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي، ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة. وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق في القطاع، ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسيته بتوظيف الكفاءات الشابة، والمضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمنزلة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح الرواجبة، أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا لمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة، في ظل الموقع الجغرافي المميز، وما تتمتع به من أمن واستقرار وبيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

سلطان: التوجيهات الملكية المستمرة تعزز متانة الاقتصاد

ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أكد أن الأردن بفضل جهود جلالة الملك، وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق انجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال سلطان إن مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية في منحنى صعودي، إذ حظي الشأن الاقتصادي باهتمام كبير من لدن جلالته الذي عمل على تطوير الاقتصاد، ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف، أن الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية، حافظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، ونجح بتعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي، وتوسيع الاشتمال المالي بالمملكة.

وأشاد بجهود جلالة الملك للترويج للأردن استثماريا، واستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات لدعم خطط البلاد الإستراتيجية، والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المهمة للاقتصاد.

وأكد أهمية الإجراءات الحصيفة التي ينفذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وزيادة قوة وجاذبية الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجلت مستوى تاريخيا مع نهاية العام الماضي، لتصل لأكثر من 18 مليار دولار، بارتفاع 5 % حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنهاية 2022، بالإضافة لارتفاع الدخل السياحي العام الماضي 27.4 % ليبلغ 7.4 مليار دولار، برغم ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات.

ولفت سلطان إلى أن الجهاز المصرفي والمالي في الأردن، يتمتع بسمعة عالية في الخارج، بتطبيقه سياسات مكافحة غسيل الأموال وتعليماتها، وسياسات الأمن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

واكد ان فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي، والمصرفي والبنى التحتية والمياه والطاقة والزراعة.

حمادة: القطاعان التجاري والصناعي يحققان إنجازات كبيرة

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ومستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة والمطاعم رائد حمادة، أن القطاعين التجاري والصناعي، حققا إنجازات كبيرة بفضل جهود جلالة الملك في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية واسعة مع دول العالم.

وقال حمادة، إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي السامي، يلعبان دورا رئيسا في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واضاف ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، عمل على تطوير الاقتصاد الوطني، ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية، ودمجه بالاقتصاد العالمي، عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة وثنائية مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن القطاعين التجاري والصناعي، أثبتا قوتهما ومكانتهما في الأزمات، خصوصا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والملاحة الحالية في البحر الأحمر، وذلك بإدامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والأساسية للسوق المحلي، ودعم مخزون المملكة الإستراتيجي منها.

وأشار حمادة إلى أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص بتشاركية حقيقية، ومضاعفة الجهد لمواصلة مسيرة الإنجاز، وتهيئة مناخ الأعمال، ليكون أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل، ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة، وصولا لتنمية شاملة ومستدامة.









الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي-(أرشيفية)