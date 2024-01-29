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التحالفات والاتحادات الزراعية.. هل تسهم بحل ما يواجهه المزارعون من تحديات؟

1/29/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان - أجمع خبراء زراعيون، على أن التحالفات والتعاونيات الزراعية مهمة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات ضمن خطط مدروسة، إذ أثبتت نجاحات واسعة في عدة دول، فهي تنظيم إداري وتعاوني وفني للقطاع الزراعي، تمنع الاحتكار وتنظم السوق وتقلل من أثر كلف الإنتاج، وتعزز التنافسية وتسهم بتوفير قيم مضافة لأي منتج، كما أنها حلقة مهمة في سلاسل الإنتاج الزراعي.
فيما دعا آخرون إلى تشكيل غرف للزراعة، وفق تصريحاتهم لــ"الغد"، وذلك على غرار غرف الصناعة والتجارة، لتكون بديلة للجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية والنقابات، وممثلا للقطاع وهيكلته، وفق توصية لورشة التحديث الاقتصادي التي عقدت العام الماضي.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، بين أن التحالفات أو التعاونيات الزراعية مهمة في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات ضمن خطط مدروسة.
وأضاف، إنها أثبتت نجاحات واسعة في دول عديدة، فهي تنظيم إداري وتعاوني وفني للقطاع الزراعي، مبينا أن مزارعي الحمضيات وغيرهم من المزارعين، أحوج ما يكونوا لها، فهي تمنع الاحتكار وتنظم السوق وتقلل من أثر كلف الإنتاج، وتعزز التنافسية وتسهم بتوفير قيم مضافة لأي منتج، كما أنها حلقه مهمة في سلاسل الإنتاج الزراعي.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال جولة له في الأغوار الشمالية الأسبوع الماضي، التقى مزارعي حمضيات ومنتجات زراعية استوائية، قد بين أن الوزارة تدعم وجود تحالف زراعي واحد لمزارعي الحمضيات، للتغلب على مشكلة فائض الإنتاج وتنظيم القطاع.
وأكد الحنيفات في حينه، أن الوزارة ستدعم هذا التحالف بقروض بدون فوائد لمدخلات الإنتاج، ومركز تعبئة وتشميع وتصنيف، بالإضافة للتبريد وبنك عبوات، لضمان توافر المنتج على مدار العام والدخل الكافي للمزارع، وتقديم المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين.
المزارع سليمان تيم، أوضح أن ورشة التحديث الاقتصادي، حملت في توصياتها هيكلة للقطاع الزراعي، وتشكيل غرف للزراعة على غرار غرف الصناعة والتجارة، لتكون بديلة للجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وممثلا للقطاع الزراعي، تعنيها مصلحته، بعيدا عن المصالح الشخصية .
رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير في الشؤون الزراعية أنور حداد قال، إن فكرة التحالفات الزراعية رائدة، وتنبثق من تجربة وخبرة عميقة للقطاع الذي يعاني من تفتت في الحيازات الزراعية، بقصد أو بغير قصد، ولوجود ثغرات قانونية في قانون تأسيس الجمعيات التعاونية، إذ تجد في المنطقة الواحدة عدة جمعيات تحمل الأهداف والغايات نفسها، وتختلف فقط في الأسماء والمسميات، وفي النهاية فمعظمها إن لم تكن جميعها، ستؤول إلى الإخفاق، لأن التنافس لا يقوم على أسس تجارية أو اقتصادية أو خدماتية، بل على أسس خلافات واختلافات شخصية لأطراف تعمل في المجال والمصلحة نفسيهما.
وتابع، أن هذه الفكرة تشجع على قيام التحالفات، بالحصول على دعم حكومي، أكان بالقروض الميسرة أو بالمنح الخاصة بتطويره والنهوض به، بعيداً عن الشخصنة والأنا، وتعالج في أحد أركانها التفتت الحيازي.
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، بين أن المقصود في التحالف الذي دعا له الحنيفات الأسبوع الماضي، توحيد الجمعيات، إذ يوجد في منطقة الأغوار الشمالية جمعيتان للحمضيات، ولكي يتلقوا دعما لا بد من توحيدهم في جمعية واحدة.
وأضاف خدام، إن الجمعيات التعاونية "لا تغني و لا تسمن من جوع"، فهي تشكلت بناء على نظام جهوي وفزعة وما أكثرها، داعيا لدعم الاتحادات الزراعية لانها منظمة ومختصة، وأنشئت بناء على الحاجة التي تشكلت لأجلها.

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