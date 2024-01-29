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فجوات في قانون العمل.. ومطالبات بتعديلات وسد الثغرات

1/29/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي "ما زالت بعض بنود قانون العمل المتعلقة بعمل المرأة حافلة بالعديد من الفجوات"، وفقا لما تراه ناشطات وقانونيات، واللواتي دعين وزيرة العمل، ناديا الروابدة، إلى إعادة النظر فيها وتحسينها، من أجل زيادة نسبة مساهمة النساء في سوق الوظائف.
وتأتي هذه الدعوات، عقب التصريحات الأخيرة للوزيرة الروابدة في منتدى التواصل الحكومي الأسبوع الماضي، التي قالت فيها إن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل لائقة للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
واقترحن في تصريح لـ "الغد"، بإزالة المعيقات الأساسية لدخول المرأة سوق العمل، وأهمها رفع العبء الرعائي عن النساء.
وحول دور وزارة العمل في تمكين المرأة، أشارت الروابدة إلى تأسيس مديرية مستقلة منذ العام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات على القانون في عامي 2019 و2023، تضمنت نصوصاً تعزز من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بإنصافها في الأجور، وحظر التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين، وإلزام صاحب العمل بتوفير حضانات أطفال، إذا كان يستخدم عدد عمال لا يقل عن 15 طفلا، وإصدار تعليمات بدائل الحضانات.
ولفتت إلى تعديل النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص، وتضمينه أحكاماً تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين، كما أطلقت حملة "واعي/ واعية" الأولى، وتضمنت تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، وإعداد كتيب حقوق المرأة في قانون العمل، وإعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمجها بموازنة الوزارة.
مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، ريم اصلان، قالت إن من المهم أن تتماشى التغييرات في قانون العمل مع المعايير الدولية، وبالأخص التي صادق عليها الأردن.
ورأت أصلان أن قانون العمل الأردني جيد، لكن لا تزال هناك بعض الفجوات التي يمكن إضافتها، لافتة إلى بعض النقاط التي جاءت بناء على مؤتمر تم عقده قبل عام مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ومجلس الأمة بشقيه، وبتنظيم من منظمة العمل الدولية.
وأضافت أنه كانت هناك مجموعة من التوصيات شملت زيادة عدد أيام إجازة الأمومة لتصبح 14 أسبوعا على الأقل بدلا من 10، وزيادة إجازة الأبوة إلى 10 أيام بدلا من 3، وتوسيع عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ليشمل المتقدمات والمتقدمين للعمل.
ورأت أصلان وجوب إضافة تعاريف واضحة للعنف والتحرش في عالم العمل، لتشمل العمالة والمتقدمين للوظيفة، والمتدربات والمتدربين وغيرهم من الموجودين في مكان العمل، وأيضا إضافة مفهوم عالم العمل ليتماشى مع التغييرات التي طرأت على طبيعة الأعمال.
وأشارت إلى ضرورة وجود مواد تتعلق بالحماية والوقاية من العنف والتحرش لتكون أوسع من مجرد الاستجابة، كما هو منصوص عليه حاليا.
ودعت إلى العمل على تعديل مفهوم العمل المرن ليتماشى مع الممارسات الفضلى، وتحويل الأجور إلكترونيا؛ لأهميتها في حماية الأجور.
من جانبها، رأت العضو التنفيذي في مؤسسة صداقة سهر العالول، أن الأولويات التي يجب على الحكومة تغييرها لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، هي التي تتعلق بإزالة المعيقات الأساسية لدخولها، والمتمثلة برفع العبء الرعائي عن النساء عن طريق الاستثمار في قطاع الرعاية وعدد الحضانات وتسهيل تسجيلها.
وأكدت وجوب تفعيل الإطار الوطني للحضانات، نظرا لارتباطه بعمل المرأة، لافتة إلى أن هذا الإطار هو الذي اشتغلت عليه جمعية صداقة مع كافة الشركاء الوطنيين ومنظمة العمل الدولية والمشغلين في عام 2016.
وأشارت العالول إلى أنه تم تضمين الارتباط المباشر بين رفع عدد الحضانات وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، في رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية عمل المرأة.
وبينت أن من المهم جدا الاستثمار في الطفولة وقطاع الرعاية في المجمل، من ناحية مهننته ورفع الكفاءة فيه؛ لاستمرار الدعم له من خلال تخصيص صندوق مستدام، خاصة أن هذا القطاع ليس قطاعا مدرا للمال.
ورأت أن الاستثمار في قطاع الرعاية يجب ألا يبقى في يد القطاع الخاص، بل ينبغي أن يكون هناك دعم من الدولة؛ لأنه لا وجود لأي قطاع رعاية دون دعم مباشر.
وأكدت ضرورة استمرار برامج دعم الضمان لهذا القطاع، وللأمهات العاملات، وربما توسيعها، وأن تكون نواة لصندق أكبر، بحيث لا تقتصر روافده على الضمان الاجتماعي فقط، بل يجب إيجاد روافد من الموازنة العامة، أو من منح أو أي مصدر يضمن الاستدامة لدعم هذا القطاع.
ولفتت إلى المعيق الأساسي المتعلق بالنقل العام، والتنقل، خاصة أنه وبحسب دراسات، فإن أربعين بالمائة من النساء في الأردن يعزفن عن الالتحاق بالعمل أو بسبب غياب النقل الآمن والمناسب.
ورأت العالول ضرورة أن يتوفر دعم لهذا القطاع من خلال صندوق تمت مأسسته قانونيا في قانون نقل الركاب، لكنه لم يفعل ولم توضع له تعليمات، رغم أنه يضمن أن يكون هناك دعم مباشر لخطوط النقل العام، وبالتالي سيشعر بأثره المواطن والمواطنة.
وأكدت أن تفعيل القوانين هو المطلب الأساسي، رغم أنه حدثت بعض التعديلات الأساسية والجوهرية على قانون العمل، ولاحقا على موضوع الحمايات في مكان العمل، لكن من دون تفعيل، أو تفتيش فاعل، ومن غير تمكين للمفتشين، سواء في وزارة العمل أو غيرها من الوزارات المعنية بالأمور المتعلقة بشؤون المرأة.
واقترحت العالول وجوب إيجاد دعم للملتزمين من أصحاب العمل، والذين يوفرون بيئة عمل لائقة للمرأة، ويهتمون بالعبء الرعائي لها.

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