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الاختبارات الوطنية والتقييمية...هل تقود لوضع خريطة تعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي؟

1/29/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - بينما تعتزم وزارة التربية والتعليم في أيار (مايو) المقبل، إجراء اختبار وطني لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الـ4، واختبار تقييمي لطلبة الصف الـ3، أجمع خبراء تربويون على أن هذه الاختبارات، تقود لوضع خريطة تعليمية واضحة لزيادة كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية، وتقديم تعلم يعزز التعلم لدى بعض الفئات ويثريه.
وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، أن إجراء هذه الاختبارات سنويا لصفوف مختلفة، يصب بتحسين وضبط نوعية التعليم عبر الوقوف على درجة امتلاك الطلبة للمعلومات والمهارات والمعارف.
وشددوا على اهمية تطوير منظومة متكاملة لمحطات تقويمية لجميع المراحل، والاختبارات الوطنية نفسها، بما يرتقي بها لتحاكي الاختبارات الدولية. مبينين ان اصلاح التعليم مسؤولية الجميع، كما أن رفع جودة كفاءة النظام عملية تشاركية وجميع القطاعات، يجب أن تتكاتف وتسهم بقوة في رفع مستوى جودته، بما يحقق أهداف وتطلعات المجتمع والقيادة في الارتقاء بالتعليم العام، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وكان مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة، قال في تصريح صحفي سابق لـ"الغد"، إن الهدف من الاختبار الوطني لضبط جودة التعليم الذي سيتقدم اليه طلبة الـ4 الأساسي، هو توفير بيانات موضوعية، تتعلق بمستويات إتقانهم لمحاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، والإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أدائهم على مهارات اقتصاد المعرفة.
وأوضح شحادة، أن الاختبار يطبق سنويا في المباحث الأساسية الأربعة، وفق خطة منتظمة وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة، وهي: الرابع والثامن والعاشر الأساسي، بحيث سيختبر هذا العام الصف الرابع.
وبين أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار لتزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف بأداء طلبتهم، وبما يساعد بمتابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسين تعلمهم، فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية، أثناء ممارسة عملية التعليم، بخاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل ضعفاً في أداء الطلبة عليها.
اما بخصوص الاختبار التقييمي للصف الثالث، فكشف شحادة ان هدفه، الوقوف على مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلم الخاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات ومستويات أدائهم على هذه المهارات، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار، في حال تبين وجود ضعف لديهم قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية على أسس واقعية وبيانات دقيقة.
الى ذلك، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، إن عملية تقويم التعليم تعد عنصر أساسا من عناصر المنظومة التعليمية ولكنها ليس هدف أي نظام تعليمي لكنها لا شك في أنها موجه أساسي لتطوير كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية، وهي التي تعمل على التوجيه لمراجعة عناصر المنظومة التعليمية كافة وتطويرها.
وبين ابو غزلة، أن الأنظمة التعليمية ذات الجودة العالية لديها منظومات وطنية لضبط نوعية التعليم وتحسين جودته، لذا توجهت الدول لإنشاء مراكز وطنية مستقلة عن العمل التنفيذي للجهات التعليمية المنفذة لعمليات التعليم بهدف الموضوعية والشفافية، وتقديم منظومة من السياسات والخطط والبرامج والأدوات لضبط نوعية التعليم وتحسين جودته عبر مراحل التعليم كافة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل والتنافسية العالمية، لا سيما أن نتائج الاختبارات الوطنية تعد أدوات لضبط نوعية التعليم ونتائج مؤشراتها تعكس كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية.
كما انها لم تستطع، بحسب أبو غزلة، مساعدة الطلبة وأولياء امورهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه تعلم ابنائهم عبر معرفتهم لواقع التعليم لديهم، والمساعدة في وضع الآليات لمتابعة تقدمهم التعليمي الأمر الذي ترتب عليه تراجع أداء النظام التعليمي، وظهرت مشكلات تمثلت في فقر التعليم، وبرزت في عدم تمكن الطلبة في سن العاشرة في التعليم الأساسي من قراءة وفهم نصوص من مستواهم التعليمي، وبرز أيضا فقد تعليمي كبير بسبب ظروف جائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وانعكس أيضا على مشاركة الأردن في الاختبارات الدولية.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة متكاملة لمحطات تقويمية لجميع المراحل، وتطوير الاختبارات الوطنية نفسها، بما يرتقي بها لتحاكي الاختبارات الدولية، وعندها ستتعاظم الفرص لحل المشاكل التي لم تستطع السياسات والخطط والبرامج التعليمية السابقة من معالجتها، لافتا الى أن إصلاح التعليم مسؤولية الجميع، كما أن رفع جودة كفاءة النظام، عملية تشاركية، وجميع القطاعات يجب أن تتكاتف وتسهم بقوة في رفع مستوى جودته، بما يحقق أهداف وتطلعات المجتمع والقيادة في الرقي بالتعليم العام، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية.
واتفق معه بالرأي الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، الذي أكد أهمية الاختبارات باعتباره أسلوباً من أساليب تقويم العملية التعلمية التعليمية المتمثلة في جميع الأعمال التي يقوم بها المعلمون من أجل الحكم على مستوى تحصيل الطلاب، واستيعابهم للموضوعات التي درسوها.
وبين المحاسيس، أن تحصيل الطلبة يعد مؤشرا أساسيا لتقييم جودة التعليم لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم ممثلة بادارة الامتحانات والاختبارات المدرسية، كل عام وضمن خطة مدروسة للمرحلة الأساسية في مباحث محددة،(العلوم، الرياضيات، واللغتين العربية والانجليزية) للصفوف الأساسية (الرابع، الثامن، العاشر)؛ بهدف ضبط جودة التعليم عن طريق قياس مهاراته الأساسية المتوقع أن يمتلكها الطلبة، وذلك لتقييم مخرجات التعليم.
ويمثل الاختبار، بحسب المحاسيس مرجعا مهماً يمكن الاستفادة من نتائجه في تحديد جوانب القوة وجوانب التحسين في أداء الطلبة تمهيداً لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها، واتخاذ القرارات التربوية وكذلك تقديم توصيات لصانعي القرار في الوزارة حول التغذية الراجعة من الميدان التربوي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية، وتحصل الطلبة، وأداء المعلمين والاشراف التربوي، والوسائل التعلمية التعليمية، وتوظيف تكنولوجيا التعليم، والبيئة المدرسية على مستوى المملكة ومديريات التربية والتعليم والبالغ عددها (43) مديرية والمدارس والبالغ عددها أكثر من (4) آلاف مدرسة وعلى مستوى الطالب نفسه.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الاختبارات، لا بد من العمل على إجرائها على عينة من المدارس في كل مديرية لا تزيد على 10 %، وأن يكون القائم عليها فريق من خارج المديرية والمدارس، كأن يكون فريق من الإشراف التربوي من مديرية أخرى وهو الذي يقوم بتصحيح هذه الاختبارات وتحليلها وتقديم التوصيات عبر النتائج على مستوى كل مديرية، وأن تكون هذه الاختبارات وسيلة لتقويم (قدرات الطالب، تحصيله، مستواه العلمي، الفكري، الأدائي) وليست غاية.
وأوضح ضرورة أن تعد الاختبارات بجدية وأن يخصص لها الوقت الكافي، لأنها أداة يحكم بواسطتها على الطلاب، ولها تأثيرات نفسية وأبعاد تربوية تساهم في تشكيل شخصية الطالب، فيما أن تكون سنوية للصفوف الثلاثة الأولى في مبحثي (اللغة العربية والرياضيات).
بدوره، اعتبر الخبير التربوي عايش النوايسة، أن المحطات التقويمية تعد جزءا من الإجراءات التي تعتمدها لضبط جودة التعليم كونها تشكل الوحدة الأساسية لقياس مدى امتلاك الطلبة للمهارات والكفايات والمعارف المطلوبة.
وبين النوايسة أن هذه المحطات التقييمية التي تجريها الوزارة سنويا، تشير لواقع عمليات التعليم، وإظهارها لمواطن القوة والضعف، بحيث يجري تعزيزها ومعالجتها.
وأكد النوايسة، أهمية الاختبارات على اختلاف مسمياتها، لأنها تساعد صانع القرار بوضع خطط علاجية تستند على نتائجها، ومساهمتها بتحسين مخرجات التعليم لما توفره من بيانات ومعلومات، تساعد على تبني خطط وإستراتيجيات تعليمية مناسبة.

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