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ناشطون: ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإغاثية إلى غزة

1/29/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – أكد نشطاء أردنيون وأجانب ضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع عزة بشكل عاجل، منوهين بدور الأردن المتقدم في دعم الأهل في القطاع جراء الحرب التي يشنها عليهم جيش الاحتلال منذ أكثر من 114 يوما.
ولفتوا في مؤتمر صحفي عقد في نقابة الأطباء، إلى أهمية زيادة الدعم المادي لقطاع غزة يشتى السبل، مؤكدين أن الأردن كان سباقا في إسقاط المساعدات الإنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الذي نفذ سلسة إنزالات جوية فوق غزة.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة البريطانية سارا ويلكنسون من حملة "إسقاط مساعدات جوية إلى غزة" إن الأردنيين كانوا من أكثر الشعوب العربية تجاوبا مع الحملة.
وشددت على أن الغزيين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية في ظل انعدام مياه صالحة للشرب، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وطالبت ويلكنسون أن تكون هناك أغذية تراعي طبيعة المشكلات والأمراض الموجودة للناس الموجودين سواء مرضى السكري وغيرهم من الأمراض الأخرى، ويجب أن تتكثف وتكون بصورة منظمة وأكبر.
بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن النقابة تمد يدها لجميع الجهود التي تهدف لإغاثة الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.
وشدد الزعبي على أهمية وقف إطلاق نار فوري على القطاع، منوها بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لظلم كبير وإبادة جماعية.
إلى ذلك، أعربت لجنة فلسطين في نقابة الأطباء عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارها العدوان الصهيوني الوحشي على غزة.
ودانت اللجنة الآلة الحربية الصهيونية وحرب الإبادة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من النساء والأطفال والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير المدارس والمساجد والبيوت والبنية التحتية.
ودعت إلى وقف العمليات العسكرية الصهيونية، ووقف سياسة التهجير القسري لسكان القطاع، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين ودعم المنظمات الإنسانية في أداء دورها.
وشددت اللجنة في بيانها على استمرار الجهود لجمع التبرعات الطبية والغذائية وإرسالها إلى غزة، مع التأكيد على دور الأردن كمركز إقليمي لجمع هذه التبرعات وإرسالها عبر مختلف الوسائل.
ولفتت إلى أن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

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