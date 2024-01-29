البكار: أي حزب يرتمي بأحضان الحكومة سيدفع الثمن

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

حزبنا أكثر ميلا في توصيفه إلى "وسط اليسار"

لا طابع عشائريا ولا جغرافيا في حزب "تقدم"

قيادات حزبية عليها علامات استفهام شعبية

الحزب ليس متوافقا مع برنامج الحكومة وأدائها

هناك من لجأ إلى "الفزعة" لاستقطاب منتسبين

نتحفظ على نظام الأنشطة الطلابية الحزبية

أكد أمين عام حزب "تقدُّم" الدكتور خالد البكار، أن الحزب الذي عقد مؤتمره التأسيسي في 14 تموز (يوليو) من العام الماضي، نما نموا طبيعيا، بعيدا عن الاتهامات التي تطال بعض الأحزاب بأنها "أحزاب حكومة"، قائلا "قد يكون تم الإيعاز لها أو توجيهها بطريقة أو بأخرى، لكني أؤكد أننا لسنا منها".

وشدد البكار، في حوار مع "الغد"، على أن حزب تقدم "انبثق في البداية عن منتدى للسياسات العامة، وهذا المنتدى عمل على مدار عام تقريبا وتطور وأجرى دراسات عدة لتقييم برنامجه، وكان يضم نحو 70 شخصية قررت لاحقا، وبالإجماع، أن يتم التوجه لتأسيس حزب جديد، وبالفعل توافقنا على الثوابت والقواسم المشتركة والمبادئ العامة بعد مناقشات استمرت 7 أشهر".

وأضاف "لذلك، الحزب جاء كانعكاس طبيعي للتشريعات الناظمة من قبل أناس أصحاب إرادة مستقلة ليس لهم أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأي جهة كانت خارج إطار الهيئة العامة التي هي صاحبة الولاية ومن اتخذت قرارا بتأسيس هذا الحزب وكل مكوناته لاحقا".

أما مهمة الحكومة، من وجهة نظر البكار، الذي يقول إن الحزب أكثر ميلا إلى "وسط اليسار"، فهي "توفير بيئة حاضنة للعمل الحزبي وتطبيق القوانين التي أقرّت بموجب التشريعات الناظمة من مجلس الأمة وأصبحت نافذة، مثل قانوني الانتخابات والأحزاب"، معتبرا "أن الحزب الذي يريد أن يرتمي بأحضان الحكومة ويعتمد عليها كداعم له، بلا شك سيدفع الثمن، فهذا حزب مؤقت ولن يستطيع الاستمرار، ما لم يكن متصالحا مع نفسه ومبادئه وبرنامجه".

ولا يعني حديث البكار أن علاقة الأحزاب بالحكومة يجب أن تكون مشحونة أو سيئة، موضحا أنه "إذا اقتربت الحكومة من برنامجه فيتصالح معها ويدعمها، وإذا ابتعدت عن برنامجه يجب أن يسعى لإيجاد صيغة ومعادلة توافقية بينه وبينها، لكن إن تعذر ذلك، فالأصل أن يقوم الحزب بواجبه الكامل، وأن يعارض الحكومة معارضة نهج وليس معارضة أشخاص".

وفي رده على سؤال ما إذا كان التمويل المالي الرسمي للأحزاب، يؤثر بشكل أو بآخر على استقلالية سياساتها وأدائها، قال البكار "لا يد للحكومة بمسألة التمويل، كون ملف الأحزاب كله انتقل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وأصبح هناك مفوض هو المعني بمتابعة الملف من الألف إلى الياء، لذلك، فإن هامش تدخلات الحكومة يعد محدودا في هذا الشأن".

ولا يعتبر حزب "تقدم" نفسه متوافقا مع برنامج الحكومة وأدائها، وفق البكار، الذي أشار إلى موقف الحزب من الموازنة العامة واعتباره أنها ما تزال قاصرة، مع إبداء القلق من انفلات الدين العام وارتفاع كلفته (الفوائد) والاعتراض على تعرفتي المياه والكهرباء، لافتا بهذا الخصوص إلى أن الحزب اختلف أيضا مع الحكومة في قانون الطفل، وقانون حماية البيانات، وقانون تنظيم الجرائم الإلكترونية، فضلا عن أن "تقدم هو الحزب الوحيد الذي قدم انتقادات لمخرجات تحديث الإدارة العامة وقدم دراسة متكاملة بهذا الملف، وانتقادات أيضا لإغفال البلديات رغم أنها هي الحاضنة الرئيسة والقاعدة الرئيسة للتنمية، فإذا كانت البلديات مستثناة من دراسة تطوير القطاع العام، فنحن نذهب للمجهول".

وأضاف "لذلك، قدمنا دراسة متكاملة تعيد الألق للإدارة العامة، تأخذ بعين الاعتبار التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام، وتقوي القطاع الإشرافي والرقابي والتنفيذي على القطاع العام، من خلال وجود وزير، حيث كانت رؤيتنا لشكل الحكومة أن تكون 11 قطاعا و4 وزارات سيادية"، مشيرا إلى أن الحزب مستمر في تقديم طروحاته "التي تأخذ الحكومة ببعضها، وترفض بعضها الآخر، وهذا حقها كونها المسؤولة بالنهاية عن برنامج عملها وتتحمل مسؤولية نتائجه".

ويركز حزب "تقدم"، بشكل أكبر، على الملفات الاقتصادية، وفق البكار، الذي أكد أن "من أصعب التحديات التي تواجه العمل الحزبي، هي التحديات الاقتصادية، حيث ما تزال قضايا الفقر والبطالة تسيطر على أولويات المواطن، لذلك سنحتاج إلى جهود أكبر وأوسع للسير جنبا إلى جنب في إيجاد الحلول المناسبة، فالسياسة والاقتصاد لا يختلفان ولا يلغي أي منهما الآخر".

لذلك، شدد البكار على ضرورة "استمرار ملكية الدولة للأصول وعدم التخلي عنها، وأن الشراكة بين القطاعين مبنية على إتاحة المجال للقطاع الخاص أن يستثمر في الفرص المتاحة من القطاع العام، لكن لا يتملكها بل يستثمرها فقط لفترة معينة، وهذا من شأنه أن يكبّر حجم اقتصادنا".

وقال إن برنامج عمل الحزب قائم على روافع عدة؛ الأولى "الإيمان المطلق بأن النمو الاقتصادي، يجب أن يكون مستداما، ويجب أن يكون ضمن نسبة تتجاوز نسبة النمو السكاني حتى يخلق فرص عمل لأبنائنا، وهذا يتحقق باستثمار رأس المال الذي يمتلكه القطاع الخاص، بما ينعكس على حجم الاقتصاد ونموه".

أما الرافعة الثانية، بحسب البكار، فهي "موارد الدولة الرئيسة والمتمثلة بشركتي الفوسفات والبوتاس، والإنتاج الزراعي الذي يجب أن يتم إضافة قيمة مضاعفة لها وهي الصناعات التحويلية، للانتقال من تصدير المواد كخام خارج الأردن وإتلاف فائض الإنتاج من القطاع الزراعي، إلى تحويل هذه السلع إلى سلع أخرى قابلة للتخزين وذات قيمة مضافة، مثل إنتاج أسمدة وأحماض أمينية وغيرها من الفوسفات"، مشيرا إلى أن "أغلب الفائض الزراعي تنخفض أسعاره بشكل يؤثر سلبا على المزارعين الذين بات عدد منهم يتجنبون زراعة كميات كبيرة، خشية حدوث فائض وإتلافه، أما الحل فهو إيجاد صناعات تحويلية لفائض الإنتاج الزراعي من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين، مع وجود مؤسسات تبريد حتى تستطيع أن تسوّق وتروّج لهذه المنتجات في مواسم غير مواسمها".

وتطرق إلى أن الحزب "هو الوحيد الذي قدم رؤية لشكل الحكومة في المرحلة المقبلة، من حيث عدد الوزراء، وعدد الوزراء (القطاعيين)، وقدم أيضا رؤية لعلاقة المجالس البلدية مع مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، وهذا غير موجود لا في قانون الإدارة المحلية ولا لدى الحكومة في دراستها لتحديث القطاع العام، لكن لدينا رؤية عن تنظيم العلاقة بين هذه الجهات الثلاث، لأن هناك خللا ما يزال قائما في علاقة تلك الجهات، ما دفعنا لتقديم دراسة كاملة تنظم هذه العلاقة من خلال إنشاء وحدة اسمها وحدة التنمية والشراكة".

تلك الوحدة، بحسب البكار، من شأنها أن "تشكل حلقة وصل بين هذه الجهات الثلاث، وقابلة للتطبيق وليس فقط شعارات، حيث قلنا أين القطاعات المستهدفة، وكيف سنحقق القيمة المضافة لاستدامة النمو الاقتصادي، وما المناطق المستهدفة وكيف نستهدفها في التنمية المستدامة، وقلنا إن البلديات يجب أن تحظى باستقلالية تامة، خصوصا أن البلديات هي الحاضنة الرئيسية للتنمية وهي الحلقة الأولى للتنمية، فلا بد أن تأخذ حقها الكامل في الرعاية والدعم، حتى تشكل فعلا حاضنة تنموية للخدمات العامة في المناطق".

وحول رأيه بوجهات النظر التي تفضل تمديد عمر المجلس النيابي الحالي سنة أخرى بهدف إعطاء الأحزاب مساحة زمنية للاستعداد أكثر للانتخابات، قال البكار "يجب أن نعترف بأن إدخال الأحزاب بواقع جديد لا يمكن إحداث اختراق كبير فيه لا بمدة سنة ولا سنتين ولا حتى ثلاث، فلو الأحزاب ستكون متمكنة وجاهزة تماما خلال التمديد لسنة إضافية، لما اعتُمد من الأساس مبدأ التدرج نحو الحكومة الحزبية على مدى 3 برلمانات"، لافتا إلى أن هناك إدراكا بأن "الانتقال بالسلوك الديمقراطي وكذلك السياسي من حالة إلى أخرى، يحتاج إلى عقود من الزمن، لكن على الأقل نحن نتوقع أن يستغرق الحد الأدنى للانخراط بجدية في هذا المسار أكثر من عشر سنوات، فتأجيل الانتخابات لن يغير من الحال شيئا".

وحول ما إذا كانت هناك خشية من "صدمة أو انتكاسة" من نتائج الأحزاب في الانتخابات، أكد أن "العمل السياسي اليوم يعتمد على مقدار ما تتعرض لصدمات وهزات وخسارة في جوانب وربح في أخرى، لذلك ولكي تبني قدراتك المعرفية وقدراتك السياسية، لا بد لك أن تتعرض لهزات وأزمات، وإذا في المرحلة الأولى لم يحدث ربح وخسارة، فكيف سنصل في يوم من الأيام لبناء ديمقراطي حقيقي".

ويرى البكار، أن المواطن الأردني، ما يزال مسكونا بالخوف من الانتساب للأحزاب، قائلا بهذا الصدد "يجب أن نعترف أن الأردن شهد تضييقا على الأحزاب لسنوات طويلة مضت، لكن اليوم تتعامل الأحزاب مع انفراجة بُنيت على أساس التدرج، وهي واعية ومدركة للمزاج العام وللقناعة الراسخة عند المواطن تجاه الانتماء الحزبي"، مضيفا "أن المواطنين اليوم ليسوا مهيئين 100 % للانخراط بالأحزاب، لكن هناك تدرج وبالمرحلة الأولى يفرض القانون أن يكون هناك 30 % من المقاعد للأحزاب".

"ولو لم يتم وضع تلك النسبة للأحزاب والتي يُطلق عليها "كوتا"، وذهبت الأحزاب للتنافس مع المستقلين"، يؤكد البكار "أن الأحزاب لن تحصل على 2 أو 3 % من المقاعد، لكن ما دام وضعت كوتا، فهذا يعني أن التشريع سيقود سلوك الناخب وسيقنع الناخب أننا جادون في مسألة العمل الحزبي وإيصال الأحزاب إلى البرلمان".

وقال، إنه وبالمرحلة الأولى "لن تكون المخرجات الانتخابية حزبية بالمطلق، ولن يكون الأساس أو القاعدة التي تُنتخب على أساسها الأحزاب حزبية بالمطلق، بل سيكون هناك مزيج بين الأحزاب والعشائرية والجغرافيا"، فيما الاختبار الحقيقي أمام الأحزاب، من وجهة نظر البكار، هو "أن تصدق الوعود للناس، وأن تلتزم ببرامجها، وأن تقدم أداءً مختلفًا عن الأداء الفردي الذي لعنّاه كلنا وأدى إلى كل هذه المؤشرات السلبية".

وأضاف "علينا أن نعزز من قناعة الناس بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، بالتزام الأحزاب ببرامجها وصدق وعودها وتقديم أداء مختلف ومتميز، وبالتالي إقناع الناس بأن الاتجاه الحزبي هو الاتجاه الأصح والأفضل الأداء الفردي"، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة متصالحة حول أهمية مشاركة الأحزاب في العمل السياسي ودعم جلالة الملك يشكل الحافز والداعم الأكبر للحياة الحزبية".

وبشأن المطالب لتعديل نسبة العتبة المحلية، قال البكار "نحن ننظر بقلق إلى أي تعديل على مواد القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على الأهداف والمصوغات التي تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القانون بمجمله"، مشددا على أن الحزب "يتمسك بإبقاء العتبة كما هي، دون شروط فيما يتعلق بعدد القوائم التي يفترض أن تتجاوز العتبة".

وفي سياق ذي صلة، تحدث البكار عن أن المقارنة غير منصفة بين أحزاب عمرها عشرات السنين، وأخرى تأسست حديثا، لافتا إلى بعض الشخصيات التي تصدرت المشهد السياسي في عدد من الأحزاب الجديدة، "هي شخصيات غير مقبولة اجتماعيا ولا تعطي صورة مشرقة عن العمل السياسي أو الحزبي، وعليها علامات استفهام شعبية، ولذلك أثرت بطريقة أو بأخرى أيضا في قناعات المتابعين للشأن العام تجاه جدية المرحلة، وبالتالي أحدثت أثرا سلبيا على مدى قبول الناس وتشجيعهم للانخراط في العمل الحزبي".

لكن ذلك ليس مبررا للعزوف عن الانتساب للأحزاب، وفق البكار، الذي يرى أن "على من لم يقتنع بالأحزاب أن يبادر مع مجموعات وأن يؤسس حزبا جديدا، فليس عيبا أن يكون لدينا 50 أو 60 حزبا بدلا من 30، لأن قانون الانتخاب بالنهاية وضع عتبة حتى تفرز الأحزاب القوية من الأحزاب الضعيفة، وبالتأكيد تجارب المراحل الأولى والثانية والثالثة، ستغربل هذه الأحزاب، وما سيبقى منها بالتأكيد هو الحزب الأقوى والحزب الأقرب إلى نبض الشارع والحزب الأكثر تعبيرا عن إرادة الناخبين وأولوياتهم".

وبشأن العمل الحزبي والسياسي الطلابي في الجامعات، قال "المؤسسات الأكاديمية تاريخيا يشوبها ما يشوبها من انقسامات بشأن العمل السياسي والحزبي، ذلك أنها بالأصل مؤسسات للتعليم وليست مؤسسات للتنظيم الحزبي، لكن المهم هو ممارسة النشاط الحزبي التوعوي، وذلك باستخدام المنصات الجامعية لزيادة أو لرفع مستوى الوعي عند الطلبة حول أهمية العمل الحزبي والسياسي".

وأضاف البكار "نحن في حزب "تقدم"، مثلا، لا نهدف لتجنيد طلاب الجامعات، خصوصا أن ذلك متاح في أماكن ومنصات أخرى، فاليوم المشكلة التي نتحدث عنها أنه لا يوجد مستوى أو فضاء للحريات مطلق 100 %، لذلك نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية ليس في أحسن حالاته، وهو لا يحقق أعلى درجات الطموح، وهناك بالفعل بعض القيود التي تم وضعها".

وفي رده على سؤال حول الحديث عن تضييقات تمارسها بعض عمادات شؤون الطلبة في الجامعات، أكد البكار، أن العمادات تمارس صلاحيات بهذا الخصوص في أضيق الحدود، كأن يتم إلغاء نشاط طلابي ما في حال كان هناك شعور بأمر يمس العملية التعليمية أو أمن الجامعة أو استقرارها وما إلى ذلك من تبريرات"، مشيرا بهذا السياق إلى "وجود حالات منع للأستاذ الأكاديمي من أن يمارس نشاطا في الجامعة حتى لا يؤثر على طلابه، والسبب أن التجربة كاملة لم تنضج بعد، وتحتاج إلى سنوات طويلة".

وتابع "لا يمكن النظر اليوم إلى نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في المؤسسات التعليمية بمعزل عن الثقافة السائدة في مجتمعنا سياسيا وحزبيا، خصوصا أن هناك تخوفا حاضرا في أماكن عدة كثيرة غير الجامعات، من الانخراط في العمل الحزبي، لكن بالعودة إلى عمادات شؤون الطلبة، فهي كانت لسنوات طويلة مهمتها الضبط والربط والمنع والرقابة، فلا يمكن التأقلم بشكل مباشر مع مسألة فتح مساحة واسعة من الحرية"، مشيرا إلى أنه "بشكل عام لديه تحفظات على ذلك النظام الذي يجب من وجهة نظره، أن يكون أكثر مرونة وأن يخلق فضاءً من الحريات، وأن يتحدث عما هو مباح أكثر من الحديث عما هو محرم".

لكن حزب "تقدم"، بحسب البكار "شكل، خلال الشهرين الماضيين، لجانا متخصصة للاشتباك إيجابيا مع طلبة الجامعات، واستطاع أن يرفع عدد منتسبي الحزب من طلبة الجامعات إلى ما يقرب 450 طالبا خلال فترة شهر"، مرجحا أن "يرتفع العدد خلال الشهرين المقبلين، لا سيما أن الحزب يتيح مساحة واسعة للشباب".

وحول ما إذا كان البكار يتفق مع الحديث عن وجود أحزاب تعمل بـ"نظام الفزعة" في سعيها لاستقطاب منتسبين، أكد أن "هناك بعض الأحزاب بعيدة كل البعد عن ممارسة العمل السياسي، وما تزال تمارس مثل ذلك السلوك وكأنها في عطوة عشائرية، فمنهم من يزور الناس في البيوت ويقول لهم لن أخرج من البيت ولن أشرب قهوتك إلا إذا انتسبت للحزب"، لكن البكار شدد على أن "هذا السلوك محدود جدا، وقد لا يتجاوز حزبا أو حزبين، ولا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة".

وأعاد البكار التأكيد أن حزب "تقدم" يستقطب منتسبين من خلال ما يطرحه من فكر وبرامج عمل، مجددا التأكيد أن الحزب ينمو نموا طبيعيا بواقع 200 إلى 400 منتسب جديد كل شهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من طلبات الانتساب التي تُرفض لأسباب عدة، خصوصا إذا كانت ميول الشخص الفكرية والسياسية لا تنسجم مع مبادئ وثوابت الحزب.

ويؤكد البكار أن لا طابع عشائرياً ولا جغرافياً في حزب "تقدم"، مشيرا إلى وجود منتسبين للحزب في 10 محافظات، مع وجود فروع له في 6 محافظات، إضافة لوجود نية بفتح 5 مقرات جديدة خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن "ممارسات الحزب هي ممارسات دقيقة جدا في أمر الانتساب، ومهتم بأن يكون عابرا للحس العشائري أو الحس الجغرافي إلى الشمول من كل أنحاء المملكة".

وينتمي لحزب "تقدم" نحو 3 آلاف شخص، وشكلت محافظتا إربد والزرقاء أعلى نسب انتساب، بينما شكلت محافظات الجنوب أدنى نسبة، وهو ما عزاه البكار إلى الفارق في عدد السكان.

وقال "الحزب ليس غائبا في محافظة البلقاء وفيه نحو 200 منتسب من المحافظة، ولو أراد الحزب أن يفتح الباب على مصراعيه للانتساب، لاستطاع كل زميل في الحزب من خلال معارفه في المحافظة استقطاب 300 منتسب، لكن هذا السلوك يرفضه الحزب ما لم يكن قائما على أسس سليمة تنسجم مع سياسة الحزب".

وأضاف "أنا أمين عام الحزب، لو أحصيت المنتسبين حتى تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي من أقاربي أو من منطقتي الجغرافية، ستجد أنهم لا يتجاوزون 20 شخصا، لأني أتحدث عن حزب نريده أن يمثل الأردن وليس حزبا مناطقيا أو عشائريا"، مشيرا إلى أن "الحزب ما يزال في حالة صعود من حيث عدد المنتسبين مقارنة بفترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر ولم تعد كافية للانتشار بمختلف أنحاء المملكة، لكن الأرقام ستواصل الصعود على نحو لافت بمرور الوقت".

وحول حضور المرأة في الحزب، قال البكار "إنها متواجدة ونشطة في جميع هيئات الحزب وفي المواقع المتقدمة، بنسبة تشكل 31 % من منتسبي الحزب"، مشيرا إلى أنه "بشكل عام، ما نزال بحاجة إلى المزيد من التمكين للمرأة لتوفير البيئة المشجعة لمشاركتها حزبيا ودعم ترشيحها للانتخابات والمواقع القيادية".











أمين عام حزب تقدم د. خالد البكار- (تصوير: امجد الطويل)

بطاقة تعريفية

حزب تقدُّم

. المؤتمر التأسيسي: 14 تموز 2023

. عدد الأعضاء: نحو 3 آلاف شخص

. معدل الانتساب الشهري: من 200 عضو إلى 400

. المقار: 6 والتحضير لافتتاح 5 أخرى

. مساحة الانتشار: 10 محافظات

. نسبة انتساب الإناث: 31 %

. نسبة انتساب الشباب: 42 %









