دولة أم عصابة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع 29/1/2024





ايرب "سكوتر" ليبي كان رئيسا لطاقم ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد بوش الابن. تشيني كان نائبا لرئيس عظيم النفوذ، وكان ليبي يده اليمنى. كما أنه كان صديقا مهما لإسرائيل، مقدرا وناجعا، لكن ليس لهذا السبب أجر اسمه إلى هذا المقال.

في أثناء الاجتياح الأميركي للعراق دار جدال مرير عن القدرات العسكرية لصدام حسين. ليبي وزملاؤه ادعوا بأن لدى صدام سلاح دمار شامل. كان هذا هو التعليل الأساس الذي استخدموه كي يبرروا الاجتياح. جوزيف ولسون، سفير سابق نشر في الصحافة مقالا دحض فيه ادعاؤهم. فقرر مسؤولو البيت الأبيض الثأر منه عبر زوجته. فقد سربوا الى الصحفيين اسمها فيلري فلايم. كانت فلايم عميلة سرية لـ سي.اي.ايه تعمل تحت غطاء. وعرض كشفها حياتها للخطر وقطع قبل الأوان حياتها المهنية. في أميركا، مثلما في إسرائيل، يعد كشف هوية العملاء مخالفة جنائية.

اضطر ليبي للاستقالة من كل مناصبه في البيت الأبيض، قدم إلى المحاكمة، أدين وسجن لثلاثين شهرا. كما أن رخصته للمحاماة ألغيت. في نهاية مسيرة طويلة نال العفو بفضل علاقاته السياسية، لكن حياته المهنية في خدمة الدولة انتهت إلى الأبد.

التشبيه هو فيكتور ليبي؛ أما المشبهة – فهي تالي غوتليف. النائبة من الليكود نشرت التفاصيل الشخصية لعميل الشاباك. وكان الهدف الثأر من زوجته، البروفيسورة وامرأة الاحتجاج شيكما براسلر. نشرت غوتليف قصة عن لقاء زعمت أنه جرى بين رجل الشاباك والسنوار، عشية 7 تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح رئيس الشاباك، أن هذه كذبة؛ وأوضح رئيس الموساد أن ادعاء آخر لها أيضا، اللقاء براسلر كذب هو الآخر. وانضم نتنياهو، الوزير المسؤول عن الجهازين إلى النفيين بصوت واهن، مع تدوير العينين. المصدر الذي اعتمدت عليه غوتليف كشف النقاب عنه موقع "بيك ريبورتر" (مخبر زائف) كرجل متخف في الإنترنت في شخصية امرأة تحمل اسما ملونا "عدنا كرنفال" معجبة متحمسة لغوتليف.

سخيف؟ بالتأكيد. من السهل أن نصف السيدة نكتة تسير على قدمين، كشذوذ للمقاييس، كمادة هزلية. لشدة الأسف هذا خطأ. في الواقع الذي يسود هنا في السنة الأخيرة غوتليف هي المقياس، هي الكنيست، هي الحكومة، هي المعيار السائد.

لا يوجد فرق حقيقي بين الحريات التي تأخذها لنفسها وبين الحريات التي يأخذها لنفسه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وزيرة المواصلات ميري ريغف، وزير العدل يريف لفين، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وزيرة المستوطنين اوريت ستروك، وزير الذرة دافيد إمسلم وزملاؤهم. كل واحد منهم يسيء استخدام الصلاحيات التي ليست له، ويفعل هذا علنا، من خشبة القفز. الحرب في غزة لم تغير شيئا. فلا معنى لا للحقائق، لا للمصلحة العامة ولا للقانون.

أول من أمس، عقد في مباني الأمة في القدس مؤتمر يدعو للعودة إلى الاستيطان في قطاع غزة. على السؤال ما سيحصل لمليوني نسمة فأكثر يعيشون هناك اليوم، معظمهم في الخيام، كان للجمهور جوابا جاهزا. بن غفير خطب والجمهور ردد وراءه "ترحيل".

هؤلاء أناس سيئون. نحن نخدع أنفسنا عندما نفترض بأنه يوجد من خلف كل الفضائح التي يثيرونها تفكيرا عقلانيا، مؤامرة ظلماء يوجد في منتهاها مقابل، شرف، قوة أو مال. أحيانا يكون هذا مجرد شر.

كان يمكن أن نتوقع أن في أعقاب المخالفة الأمنية التي ارتكبتها غوتليف ظاهريا سيجري الليكود لها استماعا بنية إخراجها من لجنتي الخارجية والأمن. هذا لم يحصل ولن يحصل. لا عندما يدور الحديث عن نمط سلوك. لا عندما يدور الحديث عن شيكما براسلر، عدوة القاعدة.

فكروا للحظة في الهوة التي تفغر فاها بين نوعين من الشخصيات العامة يمثلان في هذه اللحظة دولة إسرائيل.

أول من أمس، في باريس، مثل الدولة في الموضوع الأكثر أهمية وشحنا الذي على اعتابها رئيس الموساد دادي برنياع، رئيس الشاباك رونين بار واللواء المسؤول عن مسألة المخطوفين نيسان الون: عصبة نوعية، هي أفضل الموجود. نتنياهو بعث بهم. ولكن في نظر العصبة التي تعطي النبرة في الليكود، فإن برنياع يرتبط بالخونة، بار عميل حماس والون يساري متطرف. كلهم أعداء الشعب. هم يشهر بهم ليس فقط في تغريدات سامة للوزراء، بل وأيضا في النبرة السائدة لدى رئيس الوزراء في البيت، الأقرب إلى أذنيه.

من يمثل الحكم في إسرائيل، هؤلاء أو أولئك؟ دولة أم عصابة، هذا هو السؤال.